Riccione, verde e sport: nuovi interventi nei parchi e nelle aree verdi

Tra gli interventi più significativi trovano spazio nel parco di viale Arezzo l’installazione di nuovi giochi per bambini, un’ altalena doppia e un bilico

Nuovi giochi, aree verdi riqualificate e spazi dedicati allo sport: sono alcuni degli ultimi interventi realizzati da Geat sul territorio comunale di Riccione con l’obiettivo di rendere gli spazi pubblici sempre più funzionali, sicuri e accoglienti per cittadini e visitatori.

Tra gli interventi più significativi trovano spazio nel parco di viale Arezzo l’installazione di nuovi giochi per bambini, un’ altalena doppia e un bilico. Nel parco è stata anche riqualificata l’area sgambamento cani, rendendola più funzionale e accogliente per gli amici a quattro zampe e per i loro proprietari ed è stato realizzato un nuovo campo da calcetto a due porte, uno spazio pensato per favorire la socialità e l’attività sportiva all’aperto.

Nuove attrezzature anche nel giardino di viale Finale Ligure dove sono state posizionate una nuova altalena doppia e una torretta con scivolo, ampliando così le opportunità di gioco per bambini e famiglie.

Interventi di recupero e manutenzione hanno interessato anche il parco Guido Rossa di viale Ortona. Geat ha provveduto al ripristino e al consolidamento di due gazebo e riqualificato le parti più ammalorate del camminamento all’interno del parco. Al Parco della Resistenza sono stati sistemati gli scivoli alla torretta doppia dell’area giochi in vista della sostituzione prevista a breve così come di un nuovo girello. Eseguiti inoltre interventi manutentivi al Borgo delle Noci in cui è stato ripristinato il pontile di collegamento alle torrette gioco. Una nuova altalena doppia verrà installata al Giardino della Lomellina .

“Gli ultimi interventi realizzati riguardano diversi ambiti degli spazi pubblici, dalla sistemazione delle aree gioco alla riqualificazione di alcune zone destinate alla socialità – dichiara Christian Andruccioli, assessore all’Ambiente e alla Rigenerazione urbana –. Sono interventi puntuali con l’obiettivo di rendere gli spazi più funzionali e maggiormente rispondenti alle esigenze di chi li vive ogni giorno. L’attività di manutenzione è un lavoro continuo che non si interrompe mai: c’è una programmazione costante per affrontare le diverse necessità del territorio e mantenere nel tempo la qualità e la fruibilità degli spazi pubblici”.