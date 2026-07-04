Riccione, verso il completamento il nuovo Centro per l’Impiego alle Fontanelle

L’intervento da 2,3 milioni di euro nell’ex scuola di viale Puglia è nella fase finale: conclusione prevista entro fine agosto, con spazi riqualificati e nuovi uffici per i servizi al lavoro

Procedono secondo il cronoprogramma i lavori per il nuovo Centro per l'impiego di Riccione, in corso nell'edificio dell'ex scuola delle Fontanelle in viale Puglia. Il cantiere è ormai entrato nella fase conclusiva e il completamento dell'intervento è previsto entro la fine di agosto.

Le ultime lavorazioni

In queste settimane sono in corso le rifiniture interne ed esterne dell'edificio, mentre proseguono le sistemazioni finali degli spazi. Contestualmente è già stata consegnata gran parte degli arredi che saranno installati nei nuovi uffici, un passaggio che testimonia l'avvicinarsi della conclusione dell'opera.

L'intervento consentirà di restituire alla città un immobile completamente riqualificato, recuperando e valorizzando l'ex edificio scolastico attraverso un progetto che ha coniugato il restauro conservativo delle parti storiche con la realizzazione di nuovi volumi moderni, pienamente accessibili ed efficienti dal punto di vista energetico.

Con un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro, realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Riccione, Regione Emilia-Romagna e Agenzia regionale per il lavoro, la nuova sede offrirà spazi moderni e funzionali destinati ai servizi per il lavoro, migliorando l'accoglienza dei cittadini e le condizioni operative del personale.

“Il cantiere procede regolarmente e oggi possiamo affermare con fiducia che entro la fine di agosto saranno completati sia gli interventi esterni sia quelli interni dell'edificio. L'arrivo di gran parte degli arredi conferma che l'opera è ormai alle battute finali. Stiamo consegnando alla città una struttura moderna, efficiente e pienamente accessibile, che restituisce nuova vita a un edificio storico del quartiere Fontanelle e rafforza un servizio fondamentale per il territorio. È un investimento che unisce qualità architettonica, sostenibilità e attenzione ai bisogni delle persone”, dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Simone Imola.



