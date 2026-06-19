Riccione, via libera a bilancio, urbanistica e nuove regole per città e imprese

Il Consiglio comunale approva interventi su investimenti, rigenerazione urbana, Colonia Bertazzoni, dehors e contributi

Importanti novità per il tessuto economico, associativo, strutturale e patrimoniale di Riccione. Nella seduta di ieri, il Consiglio Comunale ha esaminato e approvato alcune rilevanti pratiche destinate a ridefinire le regole dello sviluppo locale, della rigenerazione urbana e del sostegno alle realtà del territorio. I provvedimenti adottati puntano a semplificare l'azione amministrativa, eliminare la burocrazia superflua e garantire la massima trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, accelerando al contempo i progetti vitali per la comunità ed elevando la qualità estetica e la valorizzazione del patrimonio cittadino.

Approvata la variazione urgente al bilancio di previsione

L'aula ha ratificato la variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2026/2028, che mantiene intatti gli equilibri finanziari, il pareggio e i limiti di spesa per il personale. L'atto adegua i capitoli per garantire i servizi istituzionali, tra cui l'aggiornamento dei programmi informatici per i servizi educativi e tributari, il potenziamento dei concorsi pubblici e il finanziamento da 1,2 milioni di euro per la programmazione turistica, culturale e sportiva.

Sul fronte degli investimenti, la sospensione della quota capitale dei mutui e il conseguente sblocco dei contributi per i permessi di costruire permette di destinare 1,4 milioni di euro alla riqualificazione di viale Ceccarini e viale Gramsci, a cui si aggiungono i finanziamenti per la palestra della Scuola Panoramica e la rigenerazione di quartiere (Villaggio Papini).

Via libera alla vendita dell'ex Colonia Bertazzoni

L'aula ha espresso parere favorevole alla vendita a trattativa diretta del complesso immobiliare dell'ex Colonia Bertazzoni in viale Torino. L'operazione strategica si è conclusa a favore di un gruppo imprenditoriale per un'offerta complessiva di 3 milioni e 150 mila euro, oltre al valore dell’area destinata alla fondazione Cetacea. Questo voto garantisce la tutela e la permanenza in loco delle attività storiche di cura della fauna marina e di educazione ambientale, sanando una ferita del lungomare attraverso un piano di sviluppo che prevede un ulteriore milione di euro a beneficio del Comune al concretizzarsi del progetto.

La variazione al Programma triennale dei lavori pubblici

Il Consiglio Comunale ha approvato la prima variazione al piano dei lavori pubblici, un atto guidato dal rigore tecnico che ottimizza le risorse esistenti senza aumentare i costi complessivi e senza gravare sui cittadini. Il provvedimento permette di anticipare al 2026 il finanziamento del secondo stralcio per la rigenerazione di piazzale Ceccarini e dei giardini Montanari, garantendo cantieri rapidi ed evitando il frazionamento degli interventi in due anni. Per quanto riguarda i quartieri e lo sport, viene confermato lo stanziamento di 500.000 euro per completare la palestra di via Panoramica e vengono rimodulati i fondi da 900.000 euro per il secondo stralcio di "Riccione 2", slegando le opere dalle incertezze delle vendite immobiliari grazie all'uso dei mutui. Sul fronte della sicurezza idraulica, si investono 250.000 euro per la manutenzione delle fognature bianche e viene programmata per il 2027 la grande vasca di sollevamento di viale Monti da 1,2 milioni di euro.

Intervento di sicurezza idraulica per il canale consorziale Costa

Il Consiglio Comunale ha approvato lo spostamento e l'adeguamento idraulico del tratto finale del canale consorziale Costa. Il provvedimento ratifica l'accordo definitivo della conferenza dei servizi e introduce una variazione urbanistica per sbloccare i lavori di sistemazione del corso d'acqua. L'intervento risponde alla necessità di migliorare la gestione delle acque e la sicurezza del territorio, superando anche le osservazioni presentate dai privati grazie alle valutazioni dei tecnici comunali, senza comportare nuovi costi o variazioni patrimoniali immediate per le casse dell'ente.

Rimozione del vincolo per l'Hotel Belsoggiorno

L'aula ha approvato la rimozione del vincolo alberghiero per l'Hotel Belsoggiorno di viale Trento Trieste. La decisione sblocca il cambio d'uso della struttura dopo che la società incaricata dal Comune ha accertato la non convenienza economica della gestione ricettiva. Per risolvere una discrepanza sulle modalità di conteggio delle camere insita nel Regolamento, il Consiglio ha stabilito che a fare fede sia la licenza d'esercizio della Ausl, confermando l'edificio sotto la soglia limite dei 39 alloggi. La trasformazione edilizia durerà un anno, richiederà un permesso convenzionato per migliorare i marciapiedi e le piste ciclabili vicine e permetterà di monetizzare i soli parcheggi pubblici per creare nuove aree di sosta nella zona turistica.

Il nuovo assetto per la disciplina dei dehors cittadini

L'aula ha approvato le modifiche al regolamento per la disciplina dei dehors, nate dal confronto con le associazioni di categoria per sostenere le imprese e tutelare il decoro urbano. Il testo introduce la possibilità di installare i dehors sul lungomare e aumenta le superfici massime consentite, portando da 50 a 60 metri quadrati lo spazio per le strutture di tipo A e da 30 a 60 metri quadrati per quelle di tipo B collocate in area privata, purchè non in affaccio su viali commerciali. Viene inoltre abbattuta la burocrazia eliminando l'obbligo di fideiussioni bancarie o assicurative per la posa delle fioriere e viene ridefinito in modo trasparente l'iter delle sanzioni applicate dalla Polizia locale.

Sostegno al territorio, trasparenza sui contributi e valorizzazione dei quartieri

Il Consiglio Comunale ha approvato il testo unico su contributi e patrocinio che unifica e aggiorna le discipline storiche dell'ente. La riforma cancella i finanziamenti a pioggia a favore di avvisi pubblici annuali basati sul merito e fa totale chiarezza sui benefici indiretti, come la concessione di sale, attrezzature o l'esenzione dalle tasse del suolo pubblico. Il regolamento introduce una corsia preferenziale per i progetti capaci di fare squadra, riconoscendo ufficialmente il ruolo strategico dei sei Comitati d’area cittadini nel rilancio commerciale dei quartieri. Ampio spazio viene infine riservato allo sport dilettantistico, con benefici orientati sia a eventi attrattivi a livello nazionale, sia a programmi inclusivi per scuole, anziani e persone con disabilità.



