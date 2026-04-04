Riccione: viale D’Annunzio restituito alla città, completo e rinnovato per Pasqua

Il tratto lato mare tra il porto e piazzale Azzarita restituito ai cittadini con marciapiedi accessibili, nuova illuminazione e 20 alberi

Per le festività pasquali Riccione restituisce ai cittadini un nuovo tratto urbano. Con il completamento dell'ultimo lotto tra viale Perosi e piazzale Azzarita, viale D'Annunzio si presenta rinnovato per intero nel suo tratto lato mare, dal porto canale fino a piazzale Azzarita, con 800 metri di percorso pedonale ininterrotto, marciapiedi completamente rifatti, 20 nuovi alberi, a integrazione di quelli già presenti, e una nuova illuminazione pubblica a led.

L'intervento porta a compimento una riqualificazione attesa e necessaria. Il piano stradale di questo tratto si presentava fortemente compromesso dall'azione delle radici delle alberature esistenti, con un manto dissestato che rappresentava un problema concreto di sicurezza per i pedoni in una zona ad alta densità turistica, frequentata tutto l'anno da residenti e visitatori. Il progetto ha risposto con una soluzione integrata: non un semplice rifacimento del marciapiede, ma una vera rigenerazione urbana.

I lavori hanno previsto la demolizione completa del vecchio marciapiede e la realizzazione di uno nuovo, con adeguamenti per favorire il passaggio delle persone con disabilità. Davanti alle attività commerciali e alberghiere è stata posata una pavimentazione in pietra, per un impatto estetico curato e coerente con il contesto. Le nuove aiuole sono state realizzate con betonelle drenanti per migliorare il deflusso delle acque piovane.

In linea con il piano del verde approvato dall'amministrazione, il progetto ha previsto il potenziamento del patrimonio arboreo. Lungo il tratto sono stati piantati 20 nuovi alberi: 17 Populus alba Bolleana, il pioppo bianco dalla caratteristica chioma colonnare e 3 pini d'Aleppo.

La nuova illuminazione pubblica a led completa il quadro: un sistema più efficiente dal punto di vista energetico, con una resa luminosa più uniforme e una manutenzione meno onerosa nel tempo. Dopo Pasqua saranno completate le ultime opere di finitura e del verde.

La riqualificazione complessiva di viale D'Annunzio rappresenta un investimento complessivo di 700.000 euro. Il percorso si era aperto con il primo lotto di lavori, che ha interessato la zona tra il porto e viale Paisiello: grazie a una gestione efficiente del cantiere, quel tratto era stato consegnato alla città in anticipo rispetto alle previsioni, prima delle festività natalizie dello scorso anno.

“Consegnare questo tratto per Pasqua è un messaggio preciso alla città - dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - Manteniamo gli impegni e lavoriamo con metodo. Viale D'Annunzio è uno degli assi più importanti di Riccione, attraversato ogni giorno da residenti, turisti, famiglie. Restituirlo rinnovato, più sicuro, più verde e più luminoso significa restituire qualità di vita concreta. Le nuove alberature a potenziamento di quelle esistenti, i marciapiedi accessibili, la pavimentazione in pietra davanti alle attività, la nuova illuminazione a led: ogni elemento di questo intervento è stato pensato per durare e per valorizzare il contesto. È questo il modo in cui vogliamo fare manutenzione urbana a Riccione: riqualificazione vera”.