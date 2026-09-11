Riccione, viale Giulio Cesare, la pista ciclabile si chiude di rosso: ecco le chiusure

Dal 14 al 18 settembre verrà colorato il nuovo percorso tra ponte romano e viale Romagna. Stop al traffico in due strade

Una nuova striscia rossa accompagnerà il percorso ciclopedonale di viale Giulio Cesare. Il tratto, appena completato tra il ponte romano, accanto al vecchio cimitero, e viale Romagna, sarà interessato da lunedì 14 a venerdì 18 settembre dai lavori per la colorazione della pavimentazione. L'intervento comporterà anche alcune modifiche alla viabilità. Per permettere al materiale di asciugarsi correttamente sarà vietato sostare e transitare nell'area interessata dai lavori. Nello stesso periodo saranno chiusi al traffico viale Bagno di Romagna e viale Bertinoro.

La colorazione rossa servirà a rendere più facilmente riconoscibile il percorso e a distinguere lo spazio riservato alla mobilità ciclopedonale. Una volta terminato il trattamento, resterà però un altro intervento da completare: gli attraversamenti pedonali di viale Giulio Cesare saranno colorati in una fase successiva. In questo caso i lavori si svolgeranno di notte, così da ridurre l'impatto sulla circolazione e garantire le condizioni di sicurezza necessarie durante le operazioni. Il Comune comunicherà in seguito le date precise dell'intervento.

Nel frattempo automobilisti e residenti dovranno prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e rispettare divieti e chiusure predisposti durante i cinque giorni di lavori. Il nuovo tratto si inserisce in un progetto più ampio. Il percorso ciclopedonale avrà una larghezza di 2,5 metri e fa parte di un tracciato complessivo di circa 1,8 chilometri, che comprende anche il tratto già realizzato sulla rampa di viale Bologna.

Il disegno complessivo prevede poi il collegamento con il Centro sportivo e, attraverso una bretella, con il quartiere San Lorenzo. Da lì il percorso proseguirà lungo lo stadio del baseball e quello del nuoto, raggiungerà il parco della Resistenza passando da viale Montebianco e chiuderà l'anello con il Giardino Perlasca.