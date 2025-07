Riccione: Villa Lodi Fé dedica una serata a Luisa Casati, la marchesa che fece della vita un’opera d’arte

Luisa Casati è stata una delle personalità più eccentriche e affascinanti dell’alta società europea del primo Novecento

Arte e storia al femminile tornano a essere protagoniste del prossimo appuntamento della rassegna culturale estiva “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”, promossa dall’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca. Mercoledì 30 luglio alle 21:15, nel suggestivo scenario del parco di Villa Lodi Fé, Ester Sabetta guiderà il pubblico in un approfondimento dedicato a “Una donna del Novecento, la marchesa Luisa Casati”.

Luisa Casati Stampa è stata una delle personalità più eccentriche e affascinanti dell’alta società europea del primo Novecento. Marchesa, musa, collezionista d’arte e mecenate, divenne celebre non solo per la sua ricchezza e il suo stile di vita sontuoso, ma anche per il suo desiderio di trasformare la propria vita in un’opera d’arte. Dopo la morte precoce dei genitori, ereditò una fortuna enorme. Si sposò con il marchese Camillo Casati Stampa, ma presto abbandonò la vita coniugale per dedicarsi all’arte, al culto della bellezza e alla provocazione. Si circondò di artisti, poeti e stilisti, tra cui Giovanni Boldini, Man Ray, Kees van Dongen, Couture Paul Poiret, Gabriele D’Annunzio, con cui ebbe anche una relazione.

Luisa Casati amava stupire: passeggiava a Venezia di notte con serpenti vivi come gioielli, si truccava pesantemente con occhi cerchiati di kohl e vestiva abiti teatrali, spesso trasparenti o ricamati con piume e perle. Collezionava animali esotici e organizzava feste memorabili, soprattutto nella sua residenza veneziana di Palazzo Venier dei Leoni (oggi sede della Collezione Peggy Guggenheim).

Negli anni ‘30, però, la sua fortuna si esaurì. Morì in povertà a Londra nel 1957, ma il suo mito è rimasto intatto ed è oggi considerata un'icona di stile e performance art, avendo influenzato anche stilisti contemporanei.

A introdurre e approfondire la figura di Luisa Casati sarà Ester Sabetta, pedagogista ed esperta di politiche educative, che ha ricoperto ruoli dirigenziali nei servizi scolastici e per l’infanzia in diversi comuni dell’Emilia-Romagna. Ha collaborato a progetti formativi e scambi culturali a livello nazionale e internazionale. Da anni approfondisce il rapporto tra arte ed educazione, ambito in cui ha lavorato anche accanto al pedagogista e critico d’arte Francesco De Bartolomeis. Tiene conferenze dedicate alle artiste dell’arte moderna e contemporanea.

La rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?” proseguirà ogni mercoledì sera fino al 29 agosto, con incontri dedicati alla letteratura, alla poesia, alla storia e alla musica, in un formato conviviale che da anni fa della manifestazione uno dei momenti più attesi della stagione estiva a Riccione. L’ingresso è libero.