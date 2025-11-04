Riccione vola in Portogallo: gli atleti del Pattinaggio Riccione alla Coppa Europa 2025

Scendono in pista Luca Tamburini nel senior maschile e Annamaria Pagnotta in coppia con Ludovico Costanzo

Gli atleti del Pattinaggio Riccione, sezione artistico, si preparano alla partenza per la Coppa Europa in Portogallo, a Matosinhos città europea dello sport 2025. Alla manifestazione, organizzata da World Skate Europe, Luca Tamburini rappresenterà l’Italia nella categoria senior maschile, mentre Annamaria Pagnotta, in coppia con Ludovico Costanzo della Rinascita Sport Life, scenderanno in pista dal 7 al 16 novembre nella categoria coppie artistico cadetti.

Un grande traguardo per gli atleti di punta del Pattinaggio Riccione: Tamburini, 19 anni, campione nazionale ACSI e atleta di interesse nazionale del pattinaggio artistico, si presenta per la prima volta a una competizione internazionale World Skate; Annamaria Pagnotta , da solo un anno in coppia artistico, riapre la grande tradizione delle coppie del Pattinaggio Riccione dopo le grandi vittorie di Lorenzo Ronci e Carlotta Casadei, bronzo a Wuppertal in Germania nel 2002 e ai campionati italiani nello stesso anno. La primissima coppia artistico della società era partita con Andrea Lusetti e Michela Ceccarini negli anni 90, seguiti da Lucio Ronci e Simona Di Ghionno.

Nell’ultimo anno è nata nel vivaio del Pattinaggio Riccione anche una giovanissima coppia artistico in erba formata da Gianluca Bartolucci e Siria Battelli, allenati da Roberto Giannini.

Grandi le aspettative dell’allenatrice Paola Giulianelli che accompagnerà gli atleti in Portogallo, in qualità di consigliera federale e capo delegazione FISR, insieme all’allenatrice Barbara Di Ghionno e Patrick Venerucci della Rinascita Sport Life.