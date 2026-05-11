Riccione, volontari in azione sulla Darsena di Levante: pulita la scogliera del porto

Lega Navale Italiana e Croce Rossa Italiana insieme per la tutela del mare nonostante il maltempo: raccolti plastica, legno e rifiuti dagli scogli

Domenica mattina i soci della Lega Navale Italiana – Sezione di Riccione e i volontari della Croce Rossa Italiana si sono ritrovati sulla scogliera della Darsena di Levante del porto di Riccione per un intervento di pulizia ambientale dedicato alla tutela del mare. Nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli e la scogliera resa scivolosa dalla pioggia, i volontari hanno portato avanti l’attività senza rinunciare all’iniziativa. Con spirito di collaborazione e impegno, hanno raccolto e differenziato numerosi rifiuti abbandonati. Tra i materiali rimossi figurano plastica, carta, ferro, legno e fogliame, oltre a un grosso tronco di oltre 20 chilogrammi, recuperato e smaltito secondo le procedure previste dalla normativa ambientale vigente. Al termine dell’intervento, i partecipanti si sono fermati a condividere un momento di confronto e riflessione sul valore della tutela ambientale e sul ruolo del volontariato nella salvaguardia del territorio. L’iniziativa ha rappresentato un gesto concreto di attenzione verso l’ambiente marino, con l’obiettivo di sensibilizzare anche le nuove generazioni sull’importanza della cura del mare e del rispetto dell’ecosistema.