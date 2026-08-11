Riccione, voucher sportivi fino a 250 euro per i minori con disabilità o obesità

Il contributo regionale sostiene le famiglie per la stagione 2026-2027: domande entro il 31 agosto

Un sostegno economico per favorire l’inclusione e promuovere la salute tra i più giovani. Il Comune di Riccione ha pubblicato stamane l’avviso pubblico per l’assegnazione di voucher individuali fino a un valore massimo di 250 euro, destinati a sostenere l’accesso e la permanenza dei minori alla pratica motoria e sportiva per la stagione 2026-2027.

La misura, promossa e finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, si rivolge nello specifico ai nuclei familiari residenti a Riccione con la presenza di minori tra i 6 e i 17 anni con disabilità certificata o in condizione di sovrappeso o obesità. Il contributo potrà coprire fino al 100% della spesa sostenuta per la frequenza di corsi gestiti da associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore. Le domande devono essere presentate entro il termine del 31 agosto 2026 all’ufficio Protocollo del Comune di Riccione oppure via e-mail all'indirizzo [email protected].



L’avviso pubblico regionale si affianca ad un altro avviso pubblico emesso dal Comune di Riccione, che prevede voucher da 200 euro destinati a tutti i giovani residenti in possesso dei requisiti Isee previsti dal bando. Per quest’ultimo bando comunale, in scadenza il prossimo 14 agosto, dagli uffici si registra un’ampia partecipazione con numerose domande pervenute. Chi ha già presentato istanza per il bando comunale in scadenza il 14 agosto non dovrà inoltrare una nuova richiesta per la misura regionale.

“Garantire a tutti i nostri ragazzi l’accesso all’attività sportiva è un dovere sociale e un investimento fondamentale sulla loro salute e sul loro benessere - dichiara l’assessore allo sport Simone Imola-. “La risposta straordinaria al bando comunale avviato a luglio, per il quale i nostri uffici stanno ricevendo tantissime domande in vista della scadenza del 14 agosto, conferma la centralità di questi aiuti per la cittadinanza. Con il nuovo avviso da 250 euro finanziato dalla Regione andiamo a rafforzare ulteriormente questo percorso, offrendo un’attenzione prioritaria ai minori con disabilità o con necessità legate alla prevenzione di patologie come l’obesità. Vogliamo fare in modo che nessun bambino debba rinunciare al movimento per ragioni economiche, sostenendo le famiglie e valorizzando il lavoro prezioso svolto dalle società sportive della nostra città.”



