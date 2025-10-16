Riccione, weekend da fantascienza con la XXI Reunion

Il 25 e 26 ottobre: due giorni tra cinema, fantascienza, scienza, cosplay e solidarietà

L'ultimo fine settimana di ottobre Riccione ospiterà la Reunion XXI convention autunnale di fantascienza, scienza, giochi e tanto altro. L'appuntamento si tiene, come di consueto, al Centro Congressi dell'Hotel Mediterraneo nelle giornate del 25 e 26 ottobre. La convention, oramai un appuntamento fisso dell'autunno degli appassionati, vedrà come ospite l'attore inglese Ross Sambridge che ha partecipato a diverse produzioni legate a Star Wars. Con lui sul palco il direttore di doppiaggio, dialoghista ed adattatore Nicola Bruno e, in collegamento, l'attore italiano Gianni Garko.

Sambridge racconterà ai partecipanti il dietro le quinte della saga di George Lucas; Nicola Bruno è uno dei più importanti "addetti ai lavori" legati al doppiaggio e all'adattamento di produzioni televisive e cinematografiche straniere. Per le sue mani sono passati tra gli altri Doctor Who, Torchwood, Will e Grace, Padre Brown, 24.

Gianni Garko, attore italiano di straordinaria esperienza e carriera in Italia ed all'estero, è stato anche protagonista di un episodio di Spazio 1999 "Il dominio del drago" dove interpretava Tony Cellini.

Ricco il programma del weekend di Reunion che prevede, tra le altre cose, incontri, giochi e cosplay.

Con Daniele Roccati e Marcello Rossi viaggeremo tra le curiosità e le novità di Doctor Who e Star Trek.

Come sono stati raccontati gli avvistamenti Ufo negli anni del secolo scorso? Lo scopriremo alla presentazione del libro “Tutti i marziani in cronaca. Alieni e dischi volanti sui periodici italiani dagli anni 40 agli anni 70”, con Armando Corridore e Stefano Bartolomei

Spazio anche alle conferenze scientifiche con Fabio Mortari dell'osservatorio Hypatya di Rimini con un intervento dedicato alla "Variabile cataclismica".

Reunion sarà anche l'occasione per celebrare i 50 anni di Spazio 1999 con Moonbase 99, club italiano dedicato alla serie televisiva.

Come ogni appuntamento anche per questa edizione i partecipanti a Reunion sostengono un progetto solidale.

Il comitato organizzatore ha scelto di appoggiare il progetto "Adotta una tartaruga" della Fondazione Cetacea di Riccione. Il ricavato delle attività benefiche previste durante la convention sarà devoluto al progetto specifico della Fondazione che da anni recupera, aiuta, assiste e cura le tartarughe marine.

Reunion è organizzata da Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero", Ultimo Avamposto, Rocca Prop, Doctor Who Italian Club

https://www.stic.it/news/reunion-biglietti/