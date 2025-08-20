Riccione Wellness Academy, boom di partecipanti: 6mila iscritti alla prima edizione

Iniziata lo scorso 4 agosto, la Riccione Wellness Academy ha trasformato la piazza in una vera e propria palestra del fitness all’aperto

Un successo oltre ogni aspettativa per la prima edizione di Riccione Wellness Academy che, a meno di una settimana dalla chiusura, ha già raggiunto la straordinaria cifra di 6mila iscritti. Un risultato che consacra l’iniziativa come uno degli appuntamenti più apprezzati dell’estate riccionese, capace di unire sport, benessere e socialità in uno scenario unico: piazzale Roma, all’alba e al tramonto, a pochi passi dal mare.

Iniziata lo scorso 4 agosto, la Riccione Wellness Academy ha trasformato la piazza in una vera e propria palestra del fitness all’aperto, offrendo 72 ore di attività gratuite distribuite in tre settimane, con un programma pensato per ogni livello di preparazione fisica. Dallo yoga al pilates, dal qi gong al functional training, dalle sessioni intensive di total body alla fit dance, ogni giornata ha visto centinaia di partecipanti stendere i propri tappetini per allenarsi sotto la guida degli istruttori selezionati da Fluxo Movement, realtà locale specializzata in discipline outdoor.

L’evento si inserisce nel ricco cartellone estivo della città di Riccione, che unisce cultura, musica e sport. Fa inoltre parte del programma nazionale “Italia dei Giochi”, promosso da Fondazione Milano Cortina 2026 in collaborazione con Coni e Cip, che celebra in tutta Italia lo spirito olimpico in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026.

Con 100 tappetini messi a disposizione gratuitamente, lezioni accessibili a tutti e uno scenario mozzafiato, Riccione Wellness Academy ha dimostrato che il benessere può essere inclusivo, sostenibile e profondamente coinvolgente. Un primo passo più che promettente verso una manifestazione destinata a crescere e a diventare un punto fermo dell’estate riccionese.

L’appuntamento è ogni giorno, fino al 24 agosto, con le lezioni all’alba ( dalle 6 alle 8) e al tramonto (dalle 18:30 alle 20:30), escluso nelle serate di oggi, 20 agosto, e di domani 21 agosto, per lasciare spazio ai concerti di Alex Britti e di Irene Grandi in programma alle 21:30 sul palco di piazzale Roma per la rassegna Riccione Summer Music.