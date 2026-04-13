Riccione: workshop su come difendersi dalle truffe online

L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 aprile alle ore 10.30 presso il Palazzo del Turismo di Riccione

Federalberghi Riccione, in collaborazione con la Polizia Postale Sezione di Rimini e con il patrocinio del Comune di Riccione, ha organizzato un workshop dedicato alla sicurezza digitale e alla prevenzione dei reati informatici.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare gli operatori del settore turistico, sui rischi legati alle truffe online, ai furti di identità e agli attacchi informatici, che possono causare gravi danni economici e reputazionali, oltre alla perdita di dati e clienti.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 aprile alle ore 10.30 presso il Palazzo del Turismo di Riccione (Viale Ceccarini 1), Sala Piano Terra.

Durante l’incontro verranno illustrati i principali scenari di rischio e le modalità più diffuse con cui vengono perpetrate le truffe digitali, fornendo al contempo strumenti pratici e strategie di prevenzione utili per proteggere le attività e operare in maggiore sicurezza.

Interverranno:

Enzo Grillini, Comandante della Sezione Polizia Cibernetica;

Alessandro Marchini, Sovrintendente della Sezione Polizia Cibernetica.

Il workshop rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto diretto con esperti del settore, che condivideranno esperienze operative e consigli concreti per riconoscere e contrastare le minacce informatiche