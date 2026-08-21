Riccione, zona Alba: Forza Italia chiede: "Più controlli contro il degrado"

Il capogruppo azzurro Palazzi, dopo gli interventi di Polizia Locale e Carabinieri degli scorsi giorni: "Bene i controlli, ora serve una presenza costante"

Piazzale Azzarita, i giardini dell'Alba, l'area dell'ex Pepe Nero. Sono questi alcuni dei punti della zona dell'Alba finiti al centro delle segnalazioni per episodi di degrado durante l'estate. Dopo l'intervento effettuato giovedì da Polizia Locale e Carabinieri, Forza Italia torna a chiedere all'Amministrazione comunale di Riccione un intervento più ampio e continuativo.

Il capogruppo azzurro in Consiglio comunale, Andrea Dionigi Palazzi, parte proprio dal lavoro svolto dalle forze dell'ordine: "A Polizia Locale e Carabinieri va il nostro sincero ringraziamento per il lavoro che svolgono quotidianamente e per essere intervenuti anche in questa occasione". Secondo Palazzi, il controllo ha risposto alle richieste arrivate da residenti, cittadini e operatori della zona. Il problema, però, secondo Forza Italia, resta quello della continuità. "Piazzale Azzarita è diventato troppo spesso, soprattutto nelle ore notturne, luogo di ritrovo e bivacco di gruppi di giovani maranza", sostiene il capogruppo, che richiama anche quanto sarebbe accaduto nei pressi dell'ex Pepe Nero e nei giardini dell'Alba.

Nel mirino finisce anche il piano rialzato realizzato nella zona, che secondo Palazzi "appare oggi privo di un adeguato presidio e controllo" e rischia così di trasformarsi in uno spazio utilizzato per bivacchi e situazioni di degrado. Da qui la richiesta di un cambio di passo da parte del Comune. "Gli interventi delle Forze dell'Ordine sono fondamentali e li sosteniamo con convinzione, ma non possono rappresentare l'unica risposta", afferma Palazzi. Per il capogruppo servono controlli più frequenti, una presenza costante sul territorio, maggiore manutenzione e interventi di prevenzione.

Forza Italia parla di una situazione che, soprattutto in estate, riguarda una delle zone più frequentate della città. "Siamo ormai di fronte a una situazione paradossale: degrado all'Alba, degrado vista mare", dice Palazzi, chiedendo che la zona riceva la stessa attenzione riservata alle altre aree di Riccione. La richiesta politica è quindi rivolta direttamente all'Amministrazione: intervenire prima che le situazioni di abbandono si consolidino e non limitarsi a rispondere alle segnalazioni. "Questa parte della città è stata lasciata per troppo tempo all'abbandono", sostiene il capogruppo di Forza Italia. La conclusione è netta: "È ora di dire basta. Riccione è una città turistica e deve tornare a essere una città sicura, ordinata e decorosa, per i residenti, per chi lavora e per i milioni di turisti che ogni anno scelgono la nostra città".