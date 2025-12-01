Ricerca clinica a Rimini: successo per lo studio di gastroenterologia del Dott. Santilli

L’analisi su 28 pazienti mostra sicurezza, tollerabilità ed efficacia nel migliorare emoglobina, sideremia e ferritina

Arriva anche dalla rivista medico-scientifica American Journal of Biomedical Science & Research il riconoscimento all’attività di ricerca svolta all’interno della clinica riminese Nuova Ricerca dal dott. Francesco Santilli sulle malattie dell’apparato digerente.

Il medico, che guida il servizio di gastroenterologia e endoscopia digestiva della clinica privata, ha attirato l’attenzione della prestigiosa pubblicazione statunitense per uno studio compiuto sugli effetti della somministrazione orale di Emoglofer, un integratore nutraceutico a base di ferro e acido folico, utilizzato per contrastare l’anemia associata a malattie dell'apparato digerente che possono causare malassorbimento.

“Notiamo un aumento delle patologie gastro-intestinali croniche associate ad infiammazione e/o disbiosi intestinale – dice il Dott. Santilli – come ad esempio la malattia diverticolare, la celiachia, la SIBO, le malattie infiammatorie croniche intestinali, la malattia peptica. Sono patologie ‘senza età’, che possono colpire frequentemente anche persone molto giovani”.

Lo studio osservazionale (Survey) è stato condotto per un periodo di tre mesi arruolando 28 pazienti volontari, con età media di 50 anni. I pazienti hanno assunto l’integratore per tutto il periodo di osservazione, sono stati controllati nel tempo mediante prelievi ematici effettuati all'inizio, a metà periodo ed al termine dei 3 mesi. I risultati sono stati molto positivi, mostrando l’efficacia e la sicurezza dell’unione di due principi attivi come ferro e acido folico.

“Ringrazio i pazienti, la clinica Nuova Ricerca e il direttore generale Giorgio Celli – conclude il dott. Francesco Santilli – che ha sostenuto l’attività di ricerca svolta nell’ambito di una struttura sanitaria privata. La pubblicazione scientifica riconosce la qualità del lavoro che abbiamo svolto e che offre una opzione di cura a tante persone affette da queste patologie”.

La somministrazione orale ha prodotto significativi incrementi dei valori medi di emoglobina, della sideremia, della ferritina e dell’ematocrito, senza produrre effetti collaterali gastrointestinali e indicando ottima tollerabilità e compliance