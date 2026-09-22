Ricercata per rapine, arrestata con le valigie in un hotel di Marebello

La giovane, cittadina algerina, era destinataria di un ordine di carcerazione di due anni. La Polizia l'ha rintracciata mentre stava per lasciare Rimini

Aveva già le valigie in mano e probabilmente si preparava a lasciare l'hotel quando gli agenti della Polizia di Stato sono arrivati a cercarla. La giovane, cittadina algerina, era infatti destinataria di un ordine di carcerazione e si trovava in una struttura ricettiva nella zona di Marebello.

L'intervento è scattato nella serata di domenica, dopo che la Sala operativa della Questura, attraverso gli accertamenti effettuati sulle banche dati in uso alla Polizia, aveva rilevato la presenza in città della ragazza, nei cui confronti doveva essere eseguito il provvedimento. Una volante è stata quindi inviata all'hotel. Gli agenti hanno circondato la struttura, controllando le uscite per evitare che la giovane potesse allontanarsi, quindi hanno individuato la stanza in cui alloggiava e sono riusciti a fermarla. Al momento del controllo aveva già preparato i bagagli.

La donna è stata accompagnata in Questura per gli accertamenti e i rilievi fotodattiloscopici necessari a completare le procedure. Al termine è stata trasferita nella Casa circondariale di Forlì. Il provvedimento prevedeva l'espiazione di una pena detentiva di due anni, conseguente alla revoca dell'affidamento in prova. La pena deriva dal cumulo di condanne relative a reati commessi a Rimini, tra cui rapine e resistenza a pubblico ufficiale.