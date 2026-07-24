Ricercati per furto e omicidio stradale, due arresti della Polizia nel Riminese

Un 46enne rumeno fermato per reati contro il patrimonio. A Bellaria-Igea Marina arrestato un 34enne macedone condannato per un incidente mortale

Nel pomeriggio del 22 luglio gli agenti delle Volanti hanno fermato un cittadino rumeno di 46 anni, ricercato per una revoca della sospensione di un ordine di carcerazione. L’uomo è stato rintracciato in un hotel della provincia durante un controllo del territorio e dovrà scontare una condanna per reati contro il patrimonio, tra cui furto e utilizzo illecito di carte di credito.

In serata la Squadra Mobile ha invece arrestato a Bellaria-Igea Marina un cittadino macedone di 34 anni, destinatario di una segnalazione Interpol. L’uomo dovrà scontare cinque anni di reclusione per una condanna definitiva per omicidio stradale commesso in Macedonia nel 2010. Entrambi sono stati trasferiti nella casa circondariale di Rimini al termine delle procedure di rito.