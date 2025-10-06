Ricercato da due anni, rintracciato a Cattolica dalla Polstrada

La Polstrada intercetta l’uomo a Cattolica: deve scontare sei anni per ricettazione

La Polstrada di Riccione ha identificato ed arrestato un 53enne abruzzese ricercato dal 2021. L'uomo, a bordo di un'auto con targa rumena, aveva sul capo un ordine di carcerazione emesso dall'Autorità Giudiziaria di Trieste: deve scontare 6 anni di reclusione per ricettazione. La Polstrada ha fermato la macchina per un controllo mercoledì sera verso le 23 a Cattolica. Il 53enne, originario della provincia dell'Aquila, è stato portato in Questura per l'identificazione e si trova ora in carcere a Rimini.