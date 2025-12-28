Ricerche di una donna sulle Dolomiti, non si esclude uno scherzo

La chiamata di soccorso era giunta da un tablet, squadre all'opera nell'Agordino

Non è escluso che possa essere stato uno scherzo l'allarme che da ieri tiene impegnati decine di soccorritori nell'area del monte Framont, sopra Agordo (Belluno), nelle ricerche di un'escursionista che ieri in tarda mattinata aveva chiesto aiuto con una chiamata ai Carabinieri tramite tablet.

Come riporta l'Ansa, ieri sera è stato richiesto l'intervento dell'Aeronautica di Poggio Renatico (Ferrara) per una ricognizione con camera termica. L'elicottero ha effettuato una lunga perlustrazione con a bordo personale del Soccorso alpino, con esito negativo.

Questa mattina, 28 dicembre, le squadre a piedi stanno percorrendo i sentieri della zona, comprese le diramazioni secondarie. Al momento non è pervenuta alcuna segnalazione di mancato rientro, né c'è stato ulteriore contatto da parte della donna. Stanno operando il Soccorso alpino, la Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.