Ricky Montanari al Lady Godiva: per lo storico dj è la prima volta nel noto locale

Ultimo party pomeridiano: domenica 15 marzo alla consolle del Lady Godiva sale il 'Maestro' Ricky Montanari

Esiste una sola certezza: il format Diva va in ferie, ma tornerà. L'esperimento della domenica pomeriggio prodotto da Club 4.6 e Labor, che ha provato a mashare l'estetica e l'immaginario degli strip club con la cultura del clubbing, ha stravolto le abitudini della nightllife. Il pubblico riminese ha apprezzato quella che può essere definita una tra le poche novità dell'ultima stagione. "Stiamo già lavorando al consolidamento del progetto e ad alcune novità in vista del prossimo autunno", hanno annunciato Enrico Rosica ed Alex Crescentini, promotori del progetto. "Ci piacerebbe farlo diventare davvero un appuntamento fisso dell'inverno riminese".

Intanto, aspettando di infilare le infradito e sorseggiare un cocktail in battigia, Diva chiude l'ultima domenica (15 marzo) con un super ospite: alla consolle del Lady Godiva arriva il Maestro Ricky Montanari, deejay e produttore riminese, uno dei pionieri assoluti della club culture in Italia. Sarà lui ad alternarsi con il deejay resident Enrico Rosica. "Suonare nella mia città, qui dove ho mosso i primi passi da deejay, è sempre bello", ha raccontato Ricky Montanari. "Soprattutto perchè, pur girando il mondo, qui ho tutti i miei amici, quelli di una vita. Insomma, gioco letteralmente in casa. E poi, nonostante abbia quasi quarant'anni di carriera alle spalle, sapete che non ho mai suonato al Lady Godiva? Come si suol dire c'è sempre una prima volta per tutto", sorride il deejay riminese.

i parte, come da format, sempre alle 17 spaccate. All'ora del tè. Con triplice fischio alle 23. L'organizzazione è targata Club 4.6 e Labor. "Sarà una chiusura col botto, poi la testa volerà già all'estate. Ai party e alle novità che porteremo in spiaggia, là dove tutto è nato", ci ha spiegato Enrico Rosica di Club 4.6.