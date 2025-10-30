“Ricorderemo i bambini che non hanno visto la luce”: la preghiera della Papa Giovanni XXIII anche a Rimini

La Comunità Papa Giovanni XXIII prega per i bambini mai nati: appuntamento anche a Rimini il 1° novembre

La Comunità Papa Giovanni XXIII organizza una preghiera per i bambini mai nati per il prossimo 1° novembre in dieci cimiteri di diverse città italiane. Tra queste anche Rimini: sabato alle 14, alla presenza del vescovo mons. Nicolò Anselmi. «Ricorderemo tutti i bambini che non hanno visto la luce. La preziosità della loro vita non dipende da quanti giorni è durata ma dall’essere stata amata da Dio e destinata all’immortalità» commenta Matteo Fadda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII. «L’aborto, sia volontario che spontaneo, è un evento tragico ma quasi sempre sottovalutato. Per i genitori rappresenta un evento traumatico. Il mancato riconoscimento di questo lutto può lasciare i genitori nella solitudine e peggiorare il processo di elaborazione del lutto». La Comunità Papa Giovanni XXIII si occupa di sepoltura dei feti dall'aprile 1999, quando don Oreste Benzi celebrò il funerale di Matteo, figlio di una donna che perse il bimbo a 19 settimane di gestazione. Da allora l'associazione ha aiutato centinaia di genitori ad ottenere la degna sepoltura del loro figlio, per lo più in seguito ad aborto spontaneo.