Ride4Bronz, record di partecipanti a Mercatino Conca

Oltre 700 partecipanti complessivi per l’ottava edizione della manifestazione: ciclismo, memoria e solidarietà. Raccolti fondi a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo

È stata un’edizione da record quella della Ride4Bronz, andata in scena sabato 22 e domenica 23 agosto a Mercatino Conca. La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, ha unito sport, divertimento, memoria e solidarietà, richiamando appassionati da tutta Italia.

La due giorni è iniziata sabato con la gimkana dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni, organizzata in collaborazione con la ASDC Valle del Conca. Oltre 50 giovani partecipanti hanno animato il parco del Campo Fiera, prima di lasciare spazio al Group Cycling Tecnogym, con due ore di attività a ritmo di musica guidate dagli istruttori Marco Mattei e Luciano Lombardi. La giornata si è conclusa con la Sfilata di Moda organizzata dalla Pro Loco Mercatino Conca.

Domenica è stata invece la giornata della Ride4Bronz. Via Roma si è trasformata nel cuore della manifestazione, con oltre 680 iscritti e quasi 700 appassionati tra ciclisti su bici da corsa, mountain bike e partecipanti a piedi. Cinque i percorsi proposti, pensati per diverse capacità e preferenze.

Prima della partenza si è svolto il tradizionale momento commemorativo in ricordo di Luca Bronzetti, nel cui nome è nata la manifestazione. Poi i partecipanti hanno affrontato gli itinerari verso Carpegna e Macerata Feltria, con ristori e momenti di condivisione lungo il percorso.

Tra gli ospiti anche Davide Cassani, ex ciclista professionista, dirigente sportivo e commissario tecnico della Nazionale italiana, presente per il secondo anno consecutivo.

Intervistato sul palco da Fabio Caldari e DJ Steff, animatori dell’evento, Cassani ha raccontato con entusiasmo la propria esperienza: «Sono molto contento di tornare a Mercatino Conca per il secondo anno, grazie all’amico Renzo Bertoldo. Queste sono delle belle strade per pedalare. Abbiamo fatto un bel percorso fino a Carpegna e poi una bella pausa con ristoro a Macerata Feltria prima dell’ultima salita verso l’arrivo».

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Mercatino Conca e da Macerata Feltria, ha confermato anche il suo impegno solidale: da otto anni la Ride4Bronz raccoglie fondi a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo di Meldola.

A chiudere la giornata, la festa finale a Mercatino Conca, con cocomerata, dolci, ghiaccioli, pranzo e premiazioni a sorteggio.

Il bilancio complessivo supera i 700 partecipanti, considerando anche le attività del sabato: un nuovo record per la manifestazione, organizzata dall’ASD Bike-Advisor.

La data della Ride4Bronz 2027 sarà annunciata nei prossimi giorni.