Ridillo in concerto: la storica band al Parco degli Artisti di Vergiano

Inaugurano la stagione di concerti del Marecchia Social Live

Venerdì 20 febbraio alle 21.30 i Ridillo apriranno la stagione dei concerti al Marecchia Social Live, il nuovo locale aperto all’interno del Parco degli Artisti in Via Marecchiese 387 a Vergiano di Rimini, completando così l’offerta di eventi già avviati con la rassegna comico-teatrale del sabato sera “Sciok” e con le presentazioni letterarie della domenica pomeriggio “Un fiume di libri”.

Il concerto è proposto da Agogica Aps, in collaborazione con Sorridolibero (l’associazione che gestisce le attività al Parco degli Artisti) e rappresenta la prima tappa del format “Stasera che sera”.

I Ridillo festeggiano nel 2026 i 35 anni di carriera: attivi fin dagli anni ’90 hanno saputo rivoluzionare il panorama musicale con un mix unico di funk, soul e pop, capace di conquistare il pubblico con un’energia travolgente e testi sia ironici che riflessivi. La loro musica spazia dal groove contagioso al sound sofisticato, con una forte componente live che li ha resi una delle band più amate nel panorama musicale italiano. Con una carriera ricca di successi e collaborazioni prestigiose, i Ridillo continuano a portare la loro musica sul palco, rinnovando continuamente il loro stile.