Rifiuta la truffa assicurativa e viene perseguitata: condannato 56enne a Rimini

Stalker condannato a 16 mesi e 10mila euro di danni

Minacce, molestie e continui dispetti contro la proprietaria di un residence dopo il rifiuto di partecipare a una truffa assicurativa. Per questo un 56enne riminese è stato condannato con rito abbreviato a un anno e quattro mesi di carcere e al pagamento di 10mila euro di risarcimento.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe perseguitato la 63enne per settimane con insulti, intimidazioni e comportamenti aggressivi, arrivando a minacciare di morte lei e il figlio. La vicenda era iniziata la scorsa estate, quando la donna aveva respinto la richiesta dell’inquilino di investirlo con l’auto per poi dividere il denaro dell’assicurazione.

La proprietaria aveva denunciato tutto ai carabinieri, che erano intervenuti più volte al residence per riportare la calma. Tra gli episodi contestati anche danneggiamenti, sacchi di immondizia sparsi nel giardino e atti vandalici contro alcune biciclette elettriche della struttura.