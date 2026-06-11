Rifiuti fuori cassonetto in via Oberdan a Rimini, contenitore pieno e area sporca. La segnalazione
La segnalazione arriva dal centro città, all’angolo con viale Dante
A cura di Grazia Antonioli
11 giugno 2026 11:26
Contenitore dei rifiuti pieno oltre la sua capienza, sacchetti e contenuto sparsi nei dintorni. La segnalazione riguarda via Oberdan a Rimini ed è arrivata al 3478809485. I contenitori si trovano all'angolo con viale Dante, in pieno centro.
Per le vostre segnalazioni WhatsApp 3478809485