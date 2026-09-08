Rifiuti lungo il Marecchia, la denuncia: "Ancora degrado"

Arianna Lanci documenta la situazione nel tratto urbano: "Sono tornate anche le siringhe. Servono interventi mirati"

"Ancora rifiuti lungo il tratto urbano del Marecchia". A segnalarlo è Arianna Lanci di Monumenti Vivi Rimini, che ha documentato con alcune fotografie la presenza di spazzatura lungo le sponde del fiume, nella zona a ridosso della spiaggia di San Giuliano. Tra i materiali abbandonati, racconta, anche siringhe.

Lanci torna così a sollevare il problema della pulizia dell'area, dove la presenza di rifiuti, secondo la sua denuncia, si ripete nel tempo. Una situazione che, scrive, non riguarda soltanto il decoro di una zona vicina alla spiaggia, ma il rapporto con un ambiente naturale che rappresenta un'area di biodiversità nel cuore della città.

"La gran mole di rifiuti che si accumula ciclicamente lungo il tratto urbano del Marecchia ci racconta esattamente la mancanza di rispetto, da parte degli uomini e delle donne che lo attraversano. La Regione si occupa dei grandi sfalci, due all’anno. Il Comune si occupa tramite Anthea degli sfalci a ridosso della ciclabile, anche quelli qualche volta all’anno"

Lanci sottolinea poi che sfalcio e pulizia non sono la stessa cosa. "Sfalciare non significa pulire. Semmai significa triturare i rifiuti presenti", osserva, spiegando di aver già effettuato segnalazioni in passato. Di fronte a questa situazione, racconta, cittadini e associazioni continuano a intervenire direttamente, ma per Lanci non può essere questa la soluzione al problema.