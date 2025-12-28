Riforma della Corte dei Conti, è legge tra le polemiche

Il Senato approva in via definitiva il testo sul danno erariale. Protestano opposizioni e magistrati, il governo difende la scelta: “Più efficienza e meno paura della firma”

Il Senato ha approvato in via definitiva la riforma della Corte dei Conti, che modifica le regole in materia di responsabilità per danno erariale, confermando il testo già licenziato dalla Camera. Il provvedimento, fortemente voluto dalla maggioranza, ha però acceso un duro scontro politico e istituzionale.

Duro il giudizio delle opposizioni. Per il Partito Democratico la riforma “demolisce i controlli sul potere” e rappresenta “un vero e proprio siluro contro la magistratura contabile”. Sulla stessa linea il Movimento 5 Stelle, che parla di “un’operazione che punta all’impunità” e accusa il governo di smantellare le garanzie di legalità nella pubblica amministrazione.

Critiche arrivano anche dall’Associazione Nazionale dei Magistrati della Corte dei Conti, che definisce l’approvazione della legge “una pagina buia per i cittadini”, denunciando il rischio di un indebolimento dei controlli sull’uso delle risorse pubbliche.

Di segno opposto la posizione della maggioranza, che difende la riforma come “un intervento di buon senso” necessario a superare la cosiddetta “paura della firma” e a rendere più efficiente l’azione amministrativa. Secondo il governo, il nuovo impianto normativo consentirà a dirigenti e funzionari pubblici di operare con maggiore serenità, senza il timore di responsabilità sproporzionate.

Intanto, l’Aula è chiamata oggi a votare la fiducia sulla manovra economica, con il voto finale previsto per martedì 30 dicembre.