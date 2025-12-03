Rigenerazione commerciale: Verucchio ottiene l’accesso ai fondi regionali per due hub urbani

Gli hub sono spazi pensati per rigenerare il tessuto commerciale e rafforzare la vitalità economica e sociale dei centri abitati

C’è anche Verucchio tra i Comuni del territorio riminese che potranno accedere ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per la progettazione degli hub urbani, spazi pensati per rigenerare il tessuto commerciale e rafforzare la vitalità economica e sociale dei centri abitati. Ai Comuni spetta di presentare i progetti, ma i benefici economici ricadranno poi sulle singole imprese commerciali oltre che sui territori nel loro complesso.

È di oltre oltre 14 milioni di euro lo stanziamento complessivo della Regione per la realizzazione dei primi 63 hub urbani distribuiti in tutto il territorio emiliano-romagnolo. Di questi, 1,5 milioni sono destinati alla realizzazione di nuovi studi di fattibilità, primo passo fondamentale per trasformare idee e visioni strategiche in interventi concreti. Gli obiettivi sono il rilancio del commercio di prossimità e la creazione di luoghi urbani attrattivi, inclusivi e a misura di comunità.

Precisa Paolo Masini, vice sindaco e assessore a impresa e sviluppo: “Il Comune di Verucchio ha candidato due hub urbani, uno localizzato a Villa Verucchio e uno nel centro storico, coordinati fra loro nelle linee guida principali ma con caratteristiche diverse che richiederanno misure adeguate. A breve si concluderà il primo ciclo di consultazioni delle associazioni di categoria e quindi sarà il turno dei commercianti coinvolti che verranno convocati per avviare il confronto e definire nel dettaglio funzioni, servizi e strutture dei due progetti. Sarà di fondamentale importanza l’adesione dei singoli operatori, così da avviare il percorso che condurrà alla concessione dei finanziamenti”.

“L’obiettivo non è soltanto sostenere il commercio locale, ma promuovere coesione sociale, qualità urbana e nuova vitalità nei centri storici, nei borghi e nei quartieri”, sottolinea Masini.