Rigenerazione urbana e Intelligenza Artificiale al centro di RIACT 2026

Ex Cinema Astoria ospita studenti e creatività

Dal 20 al 22 marzo 2026 all’ex Cinema Astoria di Rimini torna RIACT, un’iniziativa di tre giorni che mette all’opera l’abilità, la creatività e l’ingegno di studenti delle scuole superiori riminesi per immaginare, proporre e realizzare progetti dedicati alla città del futuro.

L’evento è organizzato da Fattor Comune, società riminese che aiuta le imprese e le organizzazioni a crescere con le nuove tecnologie e coinvolgendo le nuove generazioni, e da Il Palloncino Rosso, associazione di promozione sociale impegnata nell’innovazione sociale e nella rigenerazione urbana. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Rimini.

RIACT è un’iniziativa partecipativa in cui ragazze e ragazzi lavorano insieme, affiancati da facilitatori – manager, professionisti e imprenditori – per sviluppare idee e progetti concreti dedicati alla trasformazione della città.

Il tema di questa edizione sarà quello della rigenerazione urbana e dell’utilizzo delle nuove tecnologie a supporto (Intelligenza Artificiale), con l’obiettivo di immaginare nuove funzioni e nuove opportunità per luoghi e spazi oggi inutilizzati o poco valorizzati del territorio.

Durante i tre giorni di lavoro, i partecipanti formeranno team multidisciplinari e saranno guidati in un percorso che alterna momenti di progettazione, workshop, confronto con esperti e sessioni di pitch, fino alla presentazione finale dei progetti davanti a una giuria di professionisti del mondo dell’innovazione, della partecipazione e della progettazione urbana.

Il tutto si svolgerà all’ex Cinema Astoria di Rimini, uno spazio simbolo di riuso temporaneo e rigenerazione urbana, al centro negli ultimi anni di un percorso di riattivazione partecipata. Un luogo che rappresenta perfettamente lo spirito di RIACT: dimostrare come, immaginando, proponendo e realizzando, i luoghi possano tornare a vivere davvero.

RIACT è prima di tutto uno spazio di libertà creativa, in cui i giovani possono pensare in grande, sperimentare idee e confrontarsi senza condizionamenti, con la possibilità di trasformare intuizioni e visioni in progetti concreti.

Il programma prenderà il via venerdì 20 marzo alle 14.30 con l’accoglienza dei partecipanti e l’apertura ufficiale dell’iniziativa. Nei giorni successivi i team lavoreranno ai progetti attraverso sessioni di lavoro, workshop e momenti di verifica supportati da professionisti e i facilitatori di Fattor Comune.

Domenica 22 marzo alle 16.30 si terrà la finale con la presentazione dei progetti alla giuria e la premiazione dei tre migliori.

RIACT è un’iniziativa che rientra nelle esperienze Jump’in di Fattor Comune. Gratuito e a numero chiuso, dedicato agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, reso possibile grazie al contributo e al sostegno di partner e realtà del territorio che condividono l’idea di investire nei giovani, nella creatività e nel territorio.