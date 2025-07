Rilancio Rimini: 15 milioni per opere strategiche, dai quartieri alle grandi piazze

Risorse per illuminazione, piazza Marvelli e nuove infrastrutture

Supera i 15 milioni di euro l’investimento previsto nell’assestamento al bilancio 2025, approvato oggi dalla V Commissione consiliare del Comune di Rimini. Le risorse, provenienti in gran parte dall’avanzo libero, finanzieranno un ampio programma di interventi su tutto il territorio cittadino, con opere strategiche, riqualificazioni e manutenzioni diffuse nei quartieri.

Tra gli interventi principali: 4 milioni di euro per l’ammodernamento della rete di illuminazione pubblica e 4,5 milioni per la realizzazione della nuova piazza sopra il parcheggio interrato di piazza Marvelli, con avvio lavori previsto per l’autunno 2026.

La manovra sostiene anche i progetti del piano Atuss: 1,5 milioni per il boulevard blu tra i ponti di Tiberio e della Resistenza, 800mila euro per il Parco del Mare a San Giuliano e 700mila per infrastrutture verdi sul lungomare.

Previsti inoltre: 500mila euro per il restyling di strade e piazze, investimenti sull’edilizia scolastica (775mila euro totali), 292mila euro per nuovi Nodi della Salute, ampliamenti viari, parcheggi, impianti sportivi e spazi culturali, tra cui il restauro delle mura storiche e l’urban center nell’ex chiesa di S. Maria ad Nives.

Inclusi anche 1,2 milioni per il rifacimento degli asfalti a Sant’Aquilina e Covignano, finanziati da fondi post-alluvione 2023.

Approvato infine anche il debito fuori bilancio legato a una sentenza della Cassazione, che impone il rimborso di 1,8 milioni al Ministero dell’Interno, già coperti da fondi accantonati.

L’assessore Magrini sottolinea la tenuta del bilancio nonostante i tagli statali, mentre Morolli parla di “una visione complessiva di città, tra grandi opere e interventi capillari nei quartieri”.



















































Chiedi a ChatGPT