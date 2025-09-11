Rilasciato un secondo sospetto per l’omicidio di Charlie Kirk

Le autorità dell’Utah confermano che nessuno dei fermati è coinvolto: continua la caccia all’assassino

Le autorità dello Utah hanno confermato il rilascio di un secondo sospetto legato alla sparatoria che ha ucciso l’attivista conservatore Charlie Kirk durante un evento all’Utah Valley University.

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha spiegato che nessuno dei due fermati ha legami con l’attentato. Uno di loro è stato accusato solo di aver ostacolato la polizia universitaria, mentre per l’altro non sono emersi elementi di coinvolgimento.

La sparatoria è stata definita un attacco mirato: il colpo sarebbe partito dal tetto di un edificio vicino al campus. Sul caso indagano le autorità statali insieme all’FBI, mentre prosegue la caccia all’uomo per identificare e arrestare il responsabile.