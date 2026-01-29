Rimase invalida dopo incidente stradale in moto sulla Tolemaide: l'automobilista a processo

A processo una 33enne

Il prossimo 19 marzo saranno sentiti i consulenti di parte nel processo a carico di una 33enne, difesa dall'avvocato Enrico Graziosi, accusata di lesioni gravissime a seguito di incidente stradale, in cui rimase gravemente ferita una 68enne. La giovane era alla guida di una Opel Mokka che il 30 giugno del 2022 si scontrò con una moto Harley Davidson guidata dall'altra donna: l'incidente avvenne sulla via Tolemaide a Rimini. Successivamente ai fatti, la motociclista, rimasta per un periodo in coma, riportò un'invalidità del 95%. È tetraplegica e assistita, per la sua fragilità, in una struttura specializzata, come evidenziato dal medico nominato come consulente dall'avvocato di parte civile Matteo Paruscio, sentito oggi (giovedì 29 gennaio) in Tribunale. Sempre oggi hanno preso parola la figlia della 68enne, costituitasi parte civile, e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. L'altro figlio della donna rimasta invalida dopo l'incidente, assunto il ruolo di amministratore di sostegno, ha avviato azione civilistica per il risarcimento dei danni. Nella prossima udienza si proseguirà, attraverso i consulenti, alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. Secondo l'accusa, l'automobilista svoltò a sinistra, colpendo la moto, che stava procedendo nella direzione di marcia opposta ed effettuando un sorpasso.