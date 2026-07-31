Rimini, 1 agosto 2026: giornata serena e calda sulla riviera

A Rimini il 1 agosto 2026 tempo stabile e soleggiato, brezze deboli e punte di caldo fino a 34°C (felt); dettagli orari e consigli.

Domani a Rimini la giornata si presenta stabile e ampiamente soleggiata. La ventilazione rimarrà debole, le precipitazioni non sono attese e le temperature saliranno nel corso della giornata con valori percepiti superiori ai termometri nelle ore centrali. Scendete nella lettura per il dettaglio orario e qualche indicazione utile.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno, 26,3 °C

Cielo sereno e visibilità buona (10.000 m). Umidità relativamente bassa al 41%. Vento debole da WNW a circa 3,2 m/s con raffiche fino a 3,7 m/s. Probabilità di pioggia nulla (0%, 0 mm).

Prima mattina (03:00) — cielo sereno, 23,1 °C

Temperature più fresche intorno ai 23,1 °C e umidità in aumento al 57%. Vento debole da ovest a 2,9 m/s con raffiche fino a 4,3 m/s. Condizioni stabili e assenza di precipitazioni (0%).

Mattina (06:00) — cielo sereno, 26,6 °C

Ripresa del riscaldamento mattutino: 26,6 °C, umidità 51%. Ventilazione molto leggera da NW a circa 2,3 m/s. Cielo quasi sereno (nuvolosità residua ~2%). Nessuna pioggia prevista.

Mezza mattinata (09:00) — sereno, 32,2 °C (felt 33,1 °C)

Aumento deciso delle temperature fino a 32,2 °C, con feels like che supera i 33 °C. Umidità intorno al 43% e vento debole da NNE a 3,6 m/s. Cielo per lo più sereno, visibilità ottima. Precipitazioni assenti.

Mezzogiorno (12:00) — sereno, 31,4 °C (felt 33,2 °C)

Clima caldo e secco: 31,4 °C, umidità 49% e feels like intorno a 33,1 °C. Vento da NE a 5,2 m/s (raffiche fino a 4,5 m/s indicate dal modello). Tempo stabile e soleggiato, nessuna pioggia prevista.

Primo pomeriggio (15:00) — sereno, 32,9 °C (felt 34,3 °C)

Picco termico vicino ai valori massimi: 32,9 °C con una sensazione di calore percepita fino a 34,3 °C. Umidità 43%. Vento da E a 3,8 m/s; cielo quasi sereno. Probabilità di precipitazioni nulla.

Tardo pomeriggio (18:00) — sereno, 32,4 °C (felt 34,1 °C)

Temperature ancora alte al tardo pomeriggio (32,4 °C) con umidità sul 46% e feels like attorno ai 34 °C. Vento debole da ESE a circa 2,1 m/s. Cielo chiaro e tempo stabile.

Sera (21:00) — sereno, 27,9 °C

Raffreddamento serale moderato a 27,9 °C con umidità al 47%. Vento molto debole da SW a 1,8 m/s. Cielo sereno e nessuna precipitazione attesa.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente soleggiata e stabile a Rimini il 1 agosto 2026, con venti deboli e visibilità buona. Le temperature oscilleranno dai 23 °C delle prime ore ai picchi di circa 33 °C (sensazione termica fino a ~34 °C) nel primo pomeriggio. Precipitazioni non previste (0%).

Consigli: idratarsi nelle ore calde, proteggersi dal sole nelle ore centrali; per attività marine o balneari portare con sé una protezione solare adeguata e bere regolarmente.