Rimini, 1 luglio 2026: giornata estiva con caldo diurno e piogge serali

Previsioni Rimini — 1 luglio 2026: mattinata calda e soleggiata, venti deboli e aumento della nuvolosità con piovaschi a fine giornata.

La prima giornata di luglio a Rimini si annuncia tipicamente estiva: temperature in rapido aumento dalla mattina e cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per gran parte del giorno, con un aumento della nuvolosità verso sera e precipitazioni attese nella notte. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo parzialmente nuvoloso con temperature intorno a 24,0 °C. Umidità al 61% e vento debole da sud-ovest a circa 1,7 m/s (raffiche fino a 1,7 m/s). Condizioni stabili, visibilità buona.

Prima mattina (03:00): cielo sereno, temperatura in lieve calo attorno a 22,2 °C e umidità ancora sul 61%. Vento debole da ovest-sud-ovest a 2,1 m/s (raffiche 2,2 m/s). Mattinata fresca rispetto alle ore diurne.

Mattina (06:00): al sorgere del sole cielo sereno e temperatura già sui 26,2 °C; umidità in diminuzione (49%). Vento molto debole da nord a 1,5 m/s. Inizio della giornata con condizioni ideali per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00): aumento della temperatura a 30,3 °C; cielo sereno prevalente e umidità scesa al 44%. Vento moderato da nord-est a 4,0 m/s. Sensazione di caldo, soprattutto al sole.

Mezzogiorno (12:00): picco termico della prima parte della giornata con circa 31,7 °C e sensazione termica prossima ai 32,5 °C. Nuvolosità in aumento (nubi sparse al 25%), vento da nord-est intorno a 5,8 m/s (raffiche fino a 5,6 m/s). Sole ancora prevalente ma più caldo.

Primo pomeriggio (15:00): temperatura in lieve calo a 29,4 °C, umidità al 50% e cielo parzialmente nuvoloso (circa 63% di copertura). Vento molto debole (circa 1,5 m/s). Condizioni ancora calde ma più sopportabili.

Tardo pomeriggio (18:00): aumento della nuvolosità con probabilità di pioggia bassa-moderata (circa 20%) e precipitazioni attese leggere, accumulate intorno a 0,45 mm nelle tre ore. Temperatura 27,6 °C, umidità al 59% e vento debole da ovest a 0,8 m/s. Possibili rovesci locali.

Sera (21:00): quota di precipitazioni più significativa: probabilità di pioggia alta (100%) con pioggia leggera prevista intorno a 1,03 mm nelle tre ore. Temperatura scesa a 21,8 °C, umidità elevata al 91% e vento da nord-ovest attorno a 4,9 m/s (raffiche fino a 7,8 m/s). Si prevede un peggioramento temporaneo prima della notte.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente estiva a Rimini: mattinata e prime ore del pomeriggio calde e per lo più soleggiate con massime intorno a 31–32 °C e venti in genere deboli. Aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio e passaggio a precipitazioni leggere in serata/notte (fino a ~1 mm). Consigliati protezione solare nelle ore calde e un ombrello per la sera.