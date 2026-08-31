Rimini, 1 settembre 2026 — Meteo: giornata serena e calda lungo la costa

Rimini, 1 settembre 2026: cielo sereno per tutta la giornata, temperature fino a 30°C e venti deboli-moderati. Dettagli orari nella previsione.

L'estate si prende un ultimo saluto su Rimini: la giornata del 1 settembre 2026 si presenta stabile e in prevalenza soleggiata. Se state programmando attività all'aperto o una passeggiata sul lungomare, ecco come si evolve il meteo ora per ora.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte rimarrà serena con temperatura intorno a 25,1 °C. Umidità moderata (57%) e pressione attorno a 1015 hPa. Vento debole da sud-ovest a circa 2,4 m/s con raffiche fino a 2,4 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%).

Prima mattina (03:00) Cielo ancora sereno e lieve calo termico a circa 23,1 °C. Umidità al 53% e pressione in lieve aumento (1016 hPa). Vento molto debole attorno a 0,9 m/s da sud-ovest. Nessuna pioggia prevista (0 mm, 0%).

Mattina (06:00) Al primo mattino temperature intorno a 24,6 °C con cielo completamente sereno. Umidità 55% e pressione 1017 hPa. Vento quasi calmo (0,5 m/s) da nord; sensazione di aria stabile e fresca rispetto alle ore notturne. Precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00) Il sole prende forza: sereno e temperatura che sale a circa 27,6 °C. Umidità 57%, pressione 1018 hPa. Vento debole-moderato da nord-est a 3,5 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm, 0%).

Mezzogiorno (12:00) Cielo limpido e caldo con temperatura attorno a 28,6 °C; sensazione termica leggermente superiore (feels like ~28,6 °C). Umidità intorno al 59% e pressione stabile a 1017 hPa. Vento da nord-est con velocità moderata, circa 6,3 m/s e raffiche fino a 5,7 m/s. Precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00) Pausa stabile del maltempo: sereno e temperatura massima prevista intorno a 29,9 °C. Umidità in diminuzione (51%) e pressione 1017 hPa. Vento in lieve attenuazione a circa 3,9 m/s da est-nord-est. Nessuna pioggia prevista.

Tardo pomeriggio (18:00) Il sole cala ma resta il bel tempo: cielo sereno e temperatura che scende a circa 26,6 °C. Umidità risale intorno al 61%. Vento debole da est-sud-est a circa 1,4 m/s. Precipitazioni assenti, visibilità buona.

Sera (21:00) Serata tranquilla con cielo sereno e temperature attorno a 24,5 °C. Umidità 63% e pressione 1017 hPa. Vento molto debole da sud-ovest attorno a 1,4 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0 mm, 0%).

Riepilogo del giorno

Condizione generale: cielo sereno per l'intera giornata a Rimini.

per l'intera giornata a Rimini. Temperature: minime notturne intorno a 23,1 °C, massima nel pomeriggio circa 29,9 °C.

Venti: da deboli a moderati, con punte intorno a 6,3 m/s a metà giornata.

Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).

(0 mm, probabilità 0%). Pressione stabile tra 1015 e 1018 hPa; umidità variabile dal 51% al 63%.

In sintesi, una giornata ideale per attività all'aperto e vita di mare, con caldo contenuto e nessuna pioggia prevista. Consigliata protezione solare nelle ore centrali e idratazione.