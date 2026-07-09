Rimini, 10 luglio 2026: mattinata calda e pomeriggio con rischio piovaschi

Previsioni per Rimini il 10 luglio 2026: nottata serena, mattina afosa e pomeriggio a rischio pioggia leggera. Dettaglio orario e indicazioni utili.

La giornata del 10 luglio 2026 a Rimini si apre con condizioni generalmente serene ma con un aumento della probabilità di pioggia a partire dal mezzogiorno. Le temperature rimangono elevate per il periodo e l'umidità cresce nel corso della giornata: è utile seguire l'evoluzione oraria, specialmente per chi programma attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 24.1 °C (feels like 24.0 °C), umidità 56%.

Vento: SE a 3.2 m/s, raffiche fino a 4.2 m/s.

Visibilità: 10.000 m.

La notte sarà mite e generalmente stabile, adatta a chi preferisce trascorrere la serata all'aperto.

Prima mattina (03:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 23.5 °C, umidità 63%.

Vento: SE a 2.2 m/s.

Visibilità: 10.000 m.

Persistono cieli sgombri e aria ancora relativamente calda; leggera aumento dell'umidità rispetto alla mezzanotte.

Mattina (06:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 26.4 °C, umidità 55%.

Vento: ESE a 1.7 m/s.

Visibilità: 10.000 m.

Prime ore del mattino già calde: la temperatura risale e il sole sarà prevalente.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 30.2 °C (feels like 31.2 °C), umidità 49%.

Vento: ENE a 4.3 m/s.

Visibilità: 10.000 m.

Picco di calore nelle ore centrali della mattina: sensazione di afa moderata, attenzione alle attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: pioggia leggera possibile (probabilità di precipitazione 68%).

(probabilità di precipitazione 68%). Temperatura: 27.3 °C, umidità 67%.

Precipitazioni: 0.99 mm nelle 3 ore precedenti.

Vento: E a 3.8 m/s.

Visibilità: 6.610 m (ridotta dalla pioggia).

A partire dal mezzogiorno aumento dell'instabilità con piogge leggere e visibilità ridotta: si segnala maggiore umidità (punto di rugiada ~20 °C).

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: pioggia leggera (probabilità di precipitazione 99%).

(probabilità di precipitazione 99%). Temperatura: 30.0 °C, umidità 53%.

Precipitazioni: 1.43 mm nelle 3 ore precedenti.

Vento: ESE a 5.6 m/s, raffiche fino a 5.7 m/s.

Fascia con maggior rischio di rovesci leggeri: i fenomeni risultano probabili ma di breve durata; vento in lieve rinforzo.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: pioggia leggera residua (probabilità 93%).

(probabilità 93%). Temperatura: 27.8 °C, umidità 63%.

Precipitazioni: 0.20 mm nelle 3 ore precedenti.

Vento: E a 3.8 m/s, raffiche fino a 5.3 m/s.

I fenomeni si attenuano nel tardo pomeriggio, con precipitazioni deboli e transitorie; rimane una certa instabilità.

Sera (21:00)

Condizione: pioggia leggera possibile (probabilità 20%).

(probabilità 20%). Temperatura: 27.3 °C, umidità 65%.

Precipitazioni: 0.11 mm nelle 3 ore precedenti.

Vento: S a 2.0 m/s.

La serata è più tranquilla rispetto al pomeriggio, con residui deboli di precipitazione e temperatura ancora elevata.

Riepilogo del giorno

In sintesi, Rimini il 10 luglio 2026 vedrà una notte e mattinata prevalentemente serena e calda, con picchi di temperatura intorno ai 30 °C. Dal mezzogiorno e soprattutto nel primo pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità con pioggia leggera e rovesci sporadici (fino a circa 1–1.5 mm nelle finestre più attive). Condizioni in graduale miglioramento verso la sera, ma con umidità ancora sostenuta. Per uscire: protezione dal sole nelle ore mattutine e un ombrello a portata di mano nel pomeriggio.