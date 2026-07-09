Rimini, 10 luglio 2026: mattinata calda e pomeriggio con rischio piovaschi
Previsioni per Rimini il 10 luglio 2026: nottata serena, mattina afosa e pomeriggio a rischio pioggia leggera. Dettaglio orario e indicazioni utili.
La giornata del 10 luglio 2026 a Rimini si apre con condizioni generalmente serene ma con un aumento della probabilità di pioggia a partire dal mezzogiorno. Le temperature rimangono elevate per il periodo e l'umidità cresce nel corso della giornata: è utile seguire l'evoluzione oraria, specialmente per chi programma attività all'aperto.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 24.1 °C (feels like 24.0 °C), umidità 56%.
- Vento: SE a 3.2 m/s, raffiche fino a 4.2 m/s.
- Visibilità: 10.000 m.
La notte sarà mite e generalmente stabile, adatta a chi preferisce trascorrere la serata all'aperto.
Prima mattina (03:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 23.5 °C, umidità 63%.
- Vento: SE a 2.2 m/s.
- Visibilità: 10.000 m.
Persistono cieli sgombri e aria ancora relativamente calda; leggera aumento dell'umidità rispetto alla mezzanotte.
Mattina (06:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 26.4 °C, umidità 55%.
- Vento: ESE a 1.7 m/s.
- Visibilità: 10.000 m.
Prime ore del mattino già calde: la temperatura risale e il sole sarà prevalente.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 30.2 °C (feels like 31.2 °C), umidità 49%.
- Vento: ENE a 4.3 m/s.
- Visibilità: 10.000 m.
Picco di calore nelle ore centrali della mattina: sensazione di afa moderata, attenzione alle attività all'aperto.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione: pioggia leggera possibile (probabilità di precipitazione 68%).
- Temperatura: 27.3 °C, umidità 67%.
- Precipitazioni: 0.99 mm nelle 3 ore precedenti.
- Vento: E a 3.8 m/s.
- Visibilità: 6.610 m (ridotta dalla pioggia).
A partire dal mezzogiorno aumento dell'instabilità con piogge leggere e visibilità ridotta: si segnala maggiore umidità (punto di rugiada ~20 °C).
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione: pioggia leggera (probabilità di precipitazione 99%).
- Temperatura: 30.0 °C, umidità 53%.
- Precipitazioni: 1.43 mm nelle 3 ore precedenti.
- Vento: ESE a 5.6 m/s, raffiche fino a 5.7 m/s.
Fascia con maggior rischio di rovesci leggeri: i fenomeni risultano probabili ma di breve durata; vento in lieve rinforzo.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione: pioggia leggera residua (probabilità 93%).
- Temperatura: 27.8 °C, umidità 63%.
- Precipitazioni: 0.20 mm nelle 3 ore precedenti.
- Vento: E a 3.8 m/s, raffiche fino a 5.3 m/s.
I fenomeni si attenuano nel tardo pomeriggio, con precipitazioni deboli e transitorie; rimane una certa instabilità.
Sera (21:00)
- Condizione: pioggia leggera possibile (probabilità 20%).
- Temperatura: 27.3 °C, umidità 65%.
- Precipitazioni: 0.11 mm nelle 3 ore precedenti.
- Vento: S a 2.0 m/s.
La serata è più tranquilla rispetto al pomeriggio, con residui deboli di precipitazione e temperatura ancora elevata.
Riepilogo del giorno
In sintesi, Rimini il 10 luglio 2026 vedrà una notte e mattinata prevalentemente serena e calda, con picchi di temperatura intorno ai 30 °C. Dal mezzogiorno e soprattutto nel primo pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità con pioggia leggera e rovesci sporadici (fino a circa 1–1.5 mm nelle finestre più attive). Condizioni in graduale miglioramento verso la sera, ma con umidità ancora sostenuta. Per uscire: protezione dal sole nelle ore mattutine e un ombrello a portata di mano nel pomeriggio.