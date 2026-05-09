Rimini, 10 maggio 2026: giornata con pioggia leggera e temperature miti

Previsioni per Rimini il 10 maggio 2026: cielo coperto e piogge leggere alternate a rovesci più intensi nella tarda mattinata. Cosa aspettarsi.

La giornata meteorologica di Rimini del 10 maggio 2026 si presenta con una marcata presenza di nubi e precipitazioni intermittenti: non una perturbazione violenta, ma piogge diffuse che interesseranno gran parte delle fasce orarie. Se avete programmi all'aperto, conviene pianificare pause al coperto e avere con sé un ombrello.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): pioggia leggera e cielo completamente coperto. Temperatura attesa intorno a 15,7 °C, umidità 80% e pressione 1014 hPa. Precipitazioni accumulate ~0,19 mm (3h), probabilità di pioggia 20%. Vento debole da SE a ~1,45 m/s con raffiche fino a 1,8 m/s. Visibilità buona (10.000 m).

Prima mattina (03:00): Persistono nubi compatte con pioggia lieve. Temperatura circa 16,3 °C, umidità 83% e pressione 1014 hPa. Pioggia prevista ~0,39 mm (3h), probabilità 50%. Vento debole da SSW a ~1,64 m/s (raffiche 1,53 m/s).

Mattina (06:00): Cielo ancora molto coperto e pioggerella intermittente. Temperatura in aumento a 17,7 °C, umidità 82% e pressione 1013 hPa. Precipitazioni modeste 0,12 mm (3h), probabilità 37%. Vento leggero da SW intorno a 2,18 m/s (raffiche fino a 2,72 m/s).

Mezza mattinata (09:00): Fase con piogge più insistenti, visibilità ridotta a circa 6.795 m. Temperatura massima mattutina attesa 18,0 °C, umidità 82% e pressione 1014 hPa. Accumulo pioggia rilevante di 1,46 mm (3h) e probabilità di precipitazione 100%. Vento debole da NW a 1,75 m/s (raffiche 2,22 m/s).

Mezzogiorno (12:00): Periodo con pioggia continua e umidità molto elevata. Temperatura in lieve calo a 16,1 °C, umidità 93%, pressione 1014 hPa. Pioggia prevista 2,28 mm (3h), probabilità 100%. Vento molto debole da NE a 1,17 m/s (raffiche 0,96 m/s).

Primo pomeriggio (15:00): Ancora cielo coperto e precipitazioni diffuse, seppure in attenuazione graduale. Temperatura 16,1 °C, umidità 95% e pressione 1013 hPa. Precipitazioni 0,94 mm (3h), probabilità 95%. Vento leggero da E intorno a 2,19 m/s con raffiche fino a 3,03 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00): Pioggia debole residua, cielo ancora coperto. Temperatura 16,1 °C, umidità 92% e pressione 1012 hPa. Precipitazioni attese 0,28 mm (3h), probabilità 83%. Vento calmo da SSE a 1,59 m/s (raffiche 1,63 m/s).

Sera (21:00): La tendenza è verso una graduale attenuazione delle piogge, ma restano nubi compatte e qualche piovasco. Temperatura vicino a 16,0 °C, umidità 90% e pressione 1012 hPa. Pioggia residua 0,10 mm (3h), probabilità 20%. Vento molto debole da SW a 0,86 m/s (raffiche 1,01 m/s). Copertura nuvolosa ~97%.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente cupa e umida a Rimini il 10 maggio 2026: piogge leggere e intermittenti per tutta la giornata, con i maggiori accumuli nella tarda mattinata e a mezzogiorno (fino a ~2,3 mm/3h). Temperature miti tra 15,7 °C e 18,0 °C, umidità elevata e venti deboli. Consigliato l'ombrello e attenzione a possibili riduzioni di visibilità durante i rovesci.