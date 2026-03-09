Rimini, 10 marzo 2026: meteo del giorno tra nubi e pioggerelle mattutine

A Rimini il 10 marzo 2026 cieli variabili, temperature miti e brevi piogge a metà giornata: previsioni orarie e consigli pratici.

Il tempo a Rimini per il 10 marzo 2026 si presenta con una giornata sostanzialmente tranquilla ma variabile: le nubi saranno le protagoniste e non mancheranno brevi piovaschi con precipitazioni deboli e localizzate. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) Cielo con nubi sparse e visibilità buona. Temperatura fresca intorno a 6,6 °C, umidità al 79% e pressione attorno a 1024 hPa. Vento debole dai quadranti meridionali a circa 1,4 m/s (raffiche fino a 1,7 m/s). Condizioni stabili, senza precipitazioni attese.

Prima mattina (03:00) Persistono nubi sparse ma con rialzo termico: temperatura circa 9,7 °C, umidità 77% e pressione 1023 hPa. Vento molto debole da O-SO a 1,1 m/s. Tempo asciutto e tranquillo, ideale per spostamenti mattutini.

Mattina (06:00) Cieli ancora con nubi sparse e temperatura intorno a 9,5 °C. Umidità stabile al 77% e pressione 1023 hPa. Vento leggero da Ovest a circa 1,1 m/s. Mattinata complessivamente asciutta e poco movimentata.

Mezza mattinata (09:00) Incremento termico a 12,7 °C con cielo parzialmente nuvoloso (nubi sparse). Vento debole da Nord-Est a 1,6 m/s, sensazione termica intorno a 11,8 °C. Giornata che prende corpo, con nubi ma senza fenomeni rilevanti al momento.

Mezzogiorno (12:00) Possibilità di pioggia leggera: probabilità bassa-moderata (pop 20%) con accumulo previsto di circa 0,11 mm nelle tre ore. Temperatura massima prevista attorno a 14,0 °C, umidità 65% e pressione 1023 hPa. Vento da Nord-Est a 2,2 m/s. Brevi rovesci locali sono possibili, non si prevedono fenomeni intensi.

Primo pomeriggio (15:00) Cielo a tratti nuvoloso (nubi sparse) con temperatura intorno a 13,7 °C. Probabilità di pioggia contenuta (pop 22%), vento debole da Est a 1,9 m/s. Condizioni generalmente miti e variabili: possibili schiarite alternate a veloci annuvolamenti.

Tardo pomeriggio (18:00) Aumento dell'umidità al 77% e probabilità di precipitazioni leggermente più alta (pop 28%) con pioggia leggera stimata intorno a 0,20 mm nelle tre ore. Temperatura in calo a 11,8 °C, vento debole da SE a 1,6 m/s. Attenzione a brevi pioviggini locali verso sera.

Sera (21:00) Cielo con nubi sparse, temperatura intorno a 11,7 °C, umidità 80% e pressione nuovamente sui 1024 hPa. Vento leggero da S-SO a 1,3 m/s. Serata asciutta nella maggior parte delle aree, con nubi residue.

Riepilogo del giorno

Giornata mite per la stagione con massime intorno a 14 °C e minime notturne prossime ai 6–7 °C. Prevalenza di nubi sparse e atmosfere stabili grazie a una pressione relativamente alta (1023–1024 hPa). Sono attesi brevi e deboli rovesci a metà giornata e in serata, con accumuli limitati (ordine dei decimi di mm). Vento generalmente debole (sotto i 3 m/s). Consiglio pratico: portare un ombrello leggero se si prevedono attività all'aperto nelle ore centrali e serali, ma non si prevedono fenomeni intensi o perdite di servizio significative.