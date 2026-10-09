Rimini, 10 ottobre 2026: previsioni meteo — giornata con nubi variabili e temperature miti
Previsioni per Rimini il 10 ottobre 2026: temperature tra 15°C e 22°C, cielo generalmente nuvoloso e vento debole. Dettaglio orario per organizzare la giornata.
La giornata meteorologica del 10 ottobre 2026 a Rimini si presenta con condizioni stabili ma dominate dalle nubi: non attendiamo fenomeni significativi, ma variazioni di copertura e un'umidità relativamente elevata nella prima parte del giorno. Di seguito il quadro orario per orientarsi nelle attività e negli spostamenti.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — nubi sparse, temperature attorno a 15,5°C, umidità alta (91%) e pressione sui 1016 hPa. Vento debole da SO intorno a 1,1 m/s con raffiche fino a 2,1 m/s. Visibilità buona (10 km). Probabilità di precipitazioni nulla: 0%, precipitazioni previste 0 mm.
Prima mattina (03:00) — Cielo con poche nuvole e temperatura intorno ai 15,0°C; umidità al 89% e pressione 1014 hPa. Vento leggermente superiore, circa 2,2 m/s, raffiche fino a 3,9 m/s da SO. Condizioni stabili, precipitazioni assenti (0 mm).
Mattina (06:00) — Ancora poche nuvole ma con tendenza a maggiore soleggiamento locale: 15,1°C, umidità 83% e pressione 1014 hPa. Vento debole intorno a 2,1 m/s con raffiche a circa 3,7 m/s. Nessuna pioggia prevista (0 mm).
Mezza mattinata (09:00) — Aumento della temperatura fino a 19,5°C; cielo con nubi sparse (copertura ~54%) e umidità in diminuzione al 71%. Vento da NW vicino a 2,4 m/s con possibili raffiche fino a 6,4 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, senza precipitazioni (0 mm).
Mezzogiorno (12:00) — Massima giornaliera prevista attorno a 22,2°C con cielo prevalentemente coperto (88% di nuvolosità). Umidità scesa al 55% e pressione in lieve calo a 1012 hPa. Vento debole da N attorno a 2,5 m/s, raffiche fino a 7,0 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0 mm).
Primo pomeriggio (15:00) — Leggero calo termico a 20,4°C; cielo coperto con umidità al 67% e pressione 1011 hPa. Vento debole da NE intorno a 2,3 m/s, raffiche fino a 5,4 m/s. Tempo asciutto, precipitazioni previste 0 mm.
Tardo pomeriggio (18:00) — Serata che si avvia tranquilla con cielo coperto e temperatura attorno ai 19,4°C; umidità risale al 77%. Vento molto debole da S sui 1,3 m/s, raffiche fino a 2,4 m/s. Nessuna pioggia prevista (0 mm).
Sera (21:00) — Permanenza del cielo coperto, temperature intorno ai 18,8°C e umidità al 77%. Vento da Ovest moderatamente debole, circa 2,3 m/s, con raffiche fino a 4,0 m/s. Condizioni asciutte e pressione stabile intorno a 1011 hPa.
Riepilogo del giorno
- Condizioni generali: giornata prevalentemente nuvolosa con fasi di nubi sparse durante la mattina e cielo più compatto da metà giornata in poi.
- Temperature: minime intorno a 15°C, massima fino a 22°C a mezzogiorno.
- Vento: debole per tutta la giornata (mediamente 1–3 m/s), con raffiche locali fino a circa 7 m/s a pranzo.
- Precipitazioni: assenti (probabilità molto bassa, precipitazioni previste 0 mm).
Consiglio pratico: giornata adatta ad attività esterne se non si cerca pieno sole; portarsi una giacca leggera per la sera e considerare superfici umide nelle prime ore per l'elevata umidità notturna/mattutina.