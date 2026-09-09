Rimini, 10 settembre 2026: giornata con piogge intense e temperature miti

Rimini, 10 settembre 2026 — piogge diffuse e un picco di precipitazioni a mezzogiorno; vento moderato e visibilità ridotta nelle ore più intense.

L'atmosfera su Rimini per il 10 settembre 2026 si annuncia instabile: una lunga sequenza di rovesci coprirà gran parte della giornata con un picco di precipitazioni atteso intorno a metà giornata. Le temperature rimarranno miti ma l'umidità elevata e raffiche di vento moderate renderanno la sensazione di maltempo persistente. Di seguito il dettaglio orario e un breve riepilogo finale.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto, nessuna precipitazione prevista. Temperatura intorno a 24,5 °C, umidità 75%, pressione 1010 hPa. Vento debole da S-SO a circa 2,4 m/s con raffiche fino a 2,9 m/s. Visibilità buona (10 km). Condizioni tranquille ma umide per la notte.

Prima mattina (03:00) — cielo coperto, ancora asciutto. Temperatura intorno a 23,2 °C, umidità 73%. Vento molto debole da ovest a 1,8 m/s (raffiche 2,1 m/s). Nessuna pioggia prevista in questa finestra, ma la copertura nuvolosa resta compatta.

Mattina (06:00) — pioggia leggera con probabilità elevata. Temperatura in calo a 21,4 °C, umidità 91%, pressione 1012 hPa. Precipitazioni stimate 2,18 mm nelle 3 ore; vento da ovest a 2,8 m/s (raffiche 3,4 m/s). Attenzione a strade bagnate e visibilità localmente ridotta.

Mezza mattinata (09:00) — pioggia moderata e visibilità ridotta. Temperatura 22,1 °C, umidità 88%. Precipitazioni previste 4,68 mm nelle tre ore; vento debole da S-SO a 1,3 m/s. Visibilità segnalata intorno a 9,1 km: piogge più costanti e cielo completamente coperto.

Mezzogiorno (12:00) — forte pioggia: il momento più critico della giornata. Temperatura intorno a 21,1 °C, umidità al 95% e pressione 1012 hPa. Precipitazioni molto abbondanti, circa 29,07 mm nelle 3 ore. Vento da SSE a 3,0 m/s con raffiche fino a 4,6 m/s. Rischio di accumuli rapidi d'acqua, riduzione marcata della visibilità e possibili disagi locali.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia moderata con peggioramento della visibilità. Temperatura 23,0 °C, umidità 91%. Pioggia stimata 6,56 mm nelle tre ore; vento più sostenuto da est a 4,5 m/s con raffiche fino a 7,1 m/s. Visibilità scesa a circa 5,1 km: prudenza alla guida.

Tardo pomeriggio (18:00) — pioggia moderata persistente. Temperatura in lieve aumento a 24,9 °C, umidità 93%, pressione 1015 hPa. Precipitazioni previste 8,02 mm; vento da ESE a 4,7 m/s (raffiche 6,3 m/s). Condizioni di maltempo ancora presenti con cielo coperto.

Sera (21:00) — pioggia leggera in attenuazione. Temperatura 24,0 °C, umidità 92%. Pioggia residua 1,98 mm nelle tre ore; vento a 4,4 m/s con raffiche fino a 7,5 m/s. Visibilità normale (10 km) ma cielo rimane molto nuvoloso.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente instabile per Rimini il 10 settembre 2026: precipitazioni diffuse per quasi tutte le fasce orarie, con un picco significativo a mezzogiorno (circa 29,1 mm in 3 ore). Totale indicativo delle piogge fino a sera: ~52,5 mm. Temperature miti tra circa 21 °C e 25 °C, umidità molto elevata e vento moderato con raffiche fino a ~7,5 m/s. Possibili conseguenze: strade bagnate, visibilità ridotta nelle ore di pioggia intensa e rischio di accumuli/locali allagamenti nelle zone meno drenanti. Consigli: prevenire spostamenti non necessari durante i rovesci più intensi, guidare con prudenza e controllare aggiornamenti delle autorità locali in caso di allerte.