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Rimini, 10 settembre 2026: giornata con piogge intense e temperature miti

Rimini, 10 settembre 2026 — piogge diffuse e un picco di precipitazioni a mezzogiorno; vento moderato e visibilità ridotta nelle ore più intense.

A cura di Redazione
09 settembre 2026 15:00
Rimini, 10 settembre 2026: giornata con piogge intense e temperature miti -
Meteo
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L'atmosfera su Rimini per il 10 settembre 2026 si annuncia instabile: una lunga sequenza di rovesci coprirà gran parte della giornata con un picco di precipitazioni atteso intorno a metà giornata. Le temperature rimarranno miti ma l'umidità elevata e raffiche di vento moderate renderanno la sensazione di maltempo persistente. Di seguito il dettaglio orario e un breve riepilogo finale.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo coperto, nessuna precipitazione prevista. Temperatura intorno a 24,5 °C, umidità 75%, pressione 1010 hPa. Vento debole da S-SO a circa 2,4 m/s con raffiche fino a 2,9 m/s. Visibilità buona (10 km). Condizioni tranquille ma umide per la notte.

Prima mattina (03:00)cielo coperto, ancora asciutto. Temperatura intorno a 23,2 °C, umidità 73%. Vento molto debole da ovest a 1,8 m/s (raffiche 2,1 m/s). Nessuna pioggia prevista in questa finestra, ma la copertura nuvolosa resta compatta.

Mattina (06:00)pioggia leggera con probabilità elevata. Temperatura in calo a 21,4 °C, umidità 91%, pressione 1012 hPa. Precipitazioni stimate 2,18 mm nelle 3 ore; vento da ovest a 2,8 m/s (raffiche 3,4 m/s). Attenzione a strade bagnate e visibilità localmente ridotta.

Mezza mattinata (09:00)pioggia moderata e visibilità ridotta. Temperatura 22,1 °C, umidità 88%. Precipitazioni previste 4,68 mm nelle tre ore; vento debole da S-SO a 1,3 m/s. Visibilità segnalata intorno a 9,1 km: piogge più costanti e cielo completamente coperto.

Mezzogiorno (12:00)forte pioggia: il momento più critico della giornata. Temperatura intorno a 21,1 °C, umidità al 95% e pressione 1012 hPa. Precipitazioni molto abbondanti, circa 29,07 mm nelle 3 ore. Vento da SSE a 3,0 m/s con raffiche fino a 4,6 m/s. Rischio di accumuli rapidi d'acqua, riduzione marcata della visibilità e possibili disagi locali.

Primo pomeriggio (15:00)pioggia moderata con peggioramento della visibilità. Temperatura 23,0 °C, umidità 91%. Pioggia stimata 6,56 mm nelle tre ore; vento più sostenuto da est a 4,5 m/s con raffiche fino a 7,1 m/s. Visibilità scesa a circa 5,1 km: prudenza alla guida.

Tardo pomeriggio (18:00)pioggia moderata persistente. Temperatura in lieve aumento a 24,9 °C, umidità 93%, pressione 1015 hPa. Precipitazioni previste 8,02 mm; vento da ESE a 4,7 m/s (raffiche 6,3 m/s). Condizioni di maltempo ancora presenti con cielo coperto.

Sera (21:00)pioggia leggera in attenuazione. Temperatura 24,0 °C, umidità 92%. Pioggia residua 1,98 mm nelle tre ore; vento a 4,4 m/s con raffiche fino a 7,5 m/s. Visibilità normale (10 km) ma cielo rimane molto nuvoloso.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente instabile per Rimini il 10 settembre 2026: precipitazioni diffuse per quasi tutte le fasce orarie, con un picco significativo a mezzogiorno (circa 29,1 mm in 3 ore). Totale indicativo delle piogge fino a sera: ~52,5 mm. Temperature miti tra circa 21 °C e 25 °C, umidità molto elevata e vento moderato con raffiche fino a ~7,5 m/s. Possibili conseguenze: strade bagnate, visibilità ridotta nelle ore di pioggia intensa e rischio di accumuli/locali allagamenti nelle zone meno drenanti. Consigli: prevenire spostamenti non necessari durante i rovesci più intensi, guidare con prudenza e controllare aggiornamenti delle autorità locali in caso di allerte.

Previsioni meteo 10 settembre 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +24.5° (perc. +25.0°)
Precip. -
Vento 2.4 S (max 2.9)
Umidità 75%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +23.2° (perc. +23.5°)
Precip. -
Vento 1.8 O (max 2.1)
Umidità 73%
06:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +21.4° (perc. +22.0°)
Precip. 2.18mm (prob. 92%)
Vento 2.8 O (max 3.4)
Umidità 91%
09:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +22.1° (perc. +22.6°)
Precip. 4.68mm (prob. 100%)
Vento 1.3 SO (max 2.2)
Umidità 88%
12:00 forte pioggia Forte pioggia
Temp. +21.1° (perc. +21.7°)
Precip. 29.07mm (prob. 100%)
Vento 3.0 SE (max 4.6)
Umidità 95%
15:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +23.0° (perc. +23.8°)
Precip. 6.56mm (prob. 100%)
Vento 4.5 E (max 7.1)
Umidità 91%
18:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +24.9° (perc. +25.9°)
Precip. 8.02mm (prob. 100%)
Vento 4.7 SE (max 6.3)
Umidità 93%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +24.0° (perc. +24.9°)
Precip. 1.98mm (prob. 100%)
Vento 4.4 SE (max 7.5)
Umidità 92%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +22.5° (perc. +23.2°)
Precip. 1.38mm (prob. 100%)
Vento 3.5 SE (max 5.1)
Umidità 90%
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