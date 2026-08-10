Rimini, 11 agosto 2026: giornata calda con picchi diurni e brevi piovaschi pomeridiani

A Rimini l'11 agosto 2026: mattinata e mezzogiorno molto caldi, con chance di pioggia leggera nel primo pomeriggio e in serata. Dettagli orari.

La giornata meteorologica a Rimini dell'11 agosto 2026 si presenta prevalente nelle ore diurne con temperature elevate e cielo generalmente sereno, ma con una modesta probabilità di rovesci nel pomeriggio/sera. Di seguito il quadro orario dettagliato per orientarsi sulle condizioni attese.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Nella notte il cielo si mantiene sereno; temperatura intorno a 27,7 °C con umidità al 52% e una sensazione termica di circa 28,3 °C. Vento debole da nord-nordovest a circa 0,95 m/s (raffiche fino a 1,2 m/s). Nessuna precipitazione prevista.

Prima mattina (03:00): Ancora cielo sereno e lieve diminuzione della temperatura, circa 25,7 °C; umidità 53%. Il vento ruota a ovest-sudovest restando moderatamente debole, attorno a 2,1 m/s. Visibilità buona, condizioni stabili.

Mattina (06:00): Prime ore del mattino con cielo sereno e temperatura che risale a 27,4 °C. Umidità attorno al 51% e vento debole intorno a 1,9 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto nelle prime ore.

Mezza mattinata (09:00): Sole prevalente e rapido aumento termico: si attestano circa 32,9 °C; umidità in calo al 46% e sensazione termica già superiore ai 35 °C in spazi assolati. Vento da nord debolissimo, circa 3,3 m/s. Attenzione al caldo, specie per anziani e bimbi.

Mezzogiorno (12:00): Massimi diurni con cielo sereno e temperatura vicina a 34,8 °C; umidità 46% ma sensazione percepita molto elevata, fino a 38,7 °C. Vento leggero da NE intorno a 4,5 m/s. Giornata calda e piuttosto afosa al sole.

Primo pomeriggio (15:00): Scenario in lieve cambiamento: temperatura intorno a 33,9 °C con umidità al 45% ma possibilità di pioggia leggera (precipitazione prevista ~0,14 mm nelle 3 ore, probabilità ~21%). Nuvole molto scarse (4%) ma attenzione a brevi rovesci isolati; vento intorno a 3,0 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00): Calo termico marcato a 26,8 °C e aumento della copertura nuvolosa (circa 50%). Ancora pioggia leggera possibile con accumulo stimato ~0,39 mm nelle 3 ore e probabilità ~21%. Vento debole da sud-ovest intorno a 2,3 m/s. Attese condizioni più fresche ma intermittenti precipitazioni.

Sera (21:00): La sera vede un cielo coperto con temperatura intorno a 28,8 °C e umidità al 46%. Vento molto debole, sotto 1 m/s; precipitazioni non attese nelle ultime ore serali secondo il modello fornito. Copertura nuvolosa totale favorisce nottata meno ventilata.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente calda a Rimini l'11 agosto 2026: cielo sereno fino al primo pomeriggio con picchi intorno a 34–35 °C e sensazione termica elevata (fino a ~39 °C). Dal pomeriggio aumenta la nuvolosità e non si escludono brevi rovesci leggeri con accumuli molto contenuti (totale stimato inferiore a 1 mm). Venti per lo più deboli. Consigli: idratarsi, evitare esposizione prolungata nelle ore calde e tenere a portata un riparo in caso di brevi acquazzoni.