Rimini, 11 luglio 2026: caldo diurno e rovesci in aumento verso sera
A Rimini l'11 luglio 2026 si alternano sole e nubi: caldo afoso a mezzogiorno e piogge più intense in serata. Previsioni orarie e consigli.
Domani a Rimini la giornata si prospetta variabile: temperature elevate nelle ore centrali ma con un aumento della nuvolosità e precipitazioni dalla tarda giornata verso la notte. Di seguito il dettaglio orario per orientarsi su uscite, spiaggia e spostamenti.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): Cieli parzialmente nuvolosi con pioggia leggera nella prima parte della notte (circa 0,6 mm nelle 3 ore). Temperatura intorno a 23,8 °C, umidità 71%, vento debole da Ovest-Sudovest a 2,8 m/s (raffiche fino a 3,4 m/s). Probabilità di precipitazione ~43%.
Prima mattina (03:00): Condizioni più asciutte e nubi sparse; nessuna pioggia prevista nelle 3 ore. Temperatura in lieve calo a 22,8 °C, umidità 71%, vento debole a 3,3 m/s. Visibilità buona.
Mattina (06:00): Tempo stabile con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature intorno a 25,1 °C, umidità 61%, vento sui 2,7 m/s. Pressione in lieve aumento (circa 1015 hPa): giornata che prende avvio calda ma ancora piacevole.
Mezza mattinata (09:00): Aumento delle temperature: 29,4 °C con cielo per lo più soleggiato e poche nuvole. Umidità più bassa (52%), vento moderato da Nord-Ovest a 5,2 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, attenzione all'irraggiamento solare.
Mezzogiorno (12:00): Picco termico della giornata: 30,99 °C con sensazione di caldo marcata (feels like ~35 °C) per effetto umidità e brezza leggera a 5,8 m/s. Caldo afoso: raccomandati idratazione e protezione solare.
Primo pomeriggio (15:00): Temperatura in rapido calo rispetto a mezzogiorno a 26,3 °C; cielo in prevalenza sereno ma con lieve possibilità di pioggia leggera (0,1 mm nelle 3 ore, probabilità ~30%). Vento ancora moderato da Est a 5,3 m/s (raffiche fino a 5,9 m/s).
Tardo pomeriggio (18:00): Aumento della nuvolosità e probabilità elevata di precipitazioni leggere (circa 1,0 mm previsi nelle 3 ore, pop ~93%). Temperatura 24,2 °C, umidità al 75%, vento debole da Sud-Est attorno a 2,6 m/s. Possibili rovesci intermittenti e cieli cupi.
Sera (21:00): Fase piovosa più significativa: pioggia moderata stimata intorno a 3,6 mm nelle 3 ore e copertura nuvolosa quasi totale. Temperatura attorno a 24,8 °C, umidità 83%, vento debole a 2,4 m/s. Visibilità ridotta (~6,5 km) durante gli episodi di pioggia. Probabilità di precipitazione prossima al 100%.
Riepilogo del giorno
In sintesi, a Rimini l'11 luglio 2026 si alternano ore calde e soleggiate fino al primo pomeriggio, con picco termico vicino a 31 °C e sensazione di afa a mezzogiorno. Dal tardo pomeriggio si prevede un peggioramento con rovesci e pioggia moderata in serata: attenzione a possibili temporali locali e a condizioni di visibilità ridotta. Consigli: portare ombrello per la sera, idratarsi e limitare l'esposizione diretta nelle ore centrali.