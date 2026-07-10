Rimini, 11 luglio 2026: caldo diurno e rovesci in aumento verso sera

A Rimini l'11 luglio 2026 si alternano sole e nubi: caldo afoso a mezzogiorno e piogge più intense in serata. Previsioni orarie e consigli.

A cura di Redazione 10 luglio 2026 15:00

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