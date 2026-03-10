Rimini, 11 marzo 2026 — Piogge intermittenti e temperature miti: il bollettino orario
A Rimini l'11 marzo 2026 attese piogge intermittenti, temperature tra 7,4°C e 15,5°C e venti deboli. Dettaglio orario e consigli per la giornata.
Domani a Rimini si profila una giornata con tempo variabile: fasi di pioggia leggera alternate a periodi prevalentemente nuvolosi, con temperature generalmente miti per la stagione. Segue il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — Temperature intorno a 7,4°C, umidità 86% e pressione 1024 hPa. È prevista pioggia leggera con accumulo stimato di circa 0,38 mm nelle tre ore. Vento debole da SO a circa 1,4 m/s (raffiche fino a 1,3 m/s). Cieli molto nuvolosi (85%).
Prima mattina (03:00) — In lieve aumento la temperatura a 11,0°C, umidità 86% e pressione 1023 hPa. Forte probabilità di pioggia (pop 87%) con altri 0,65 mm nelle tre ore. Vento debole da ~249° a 1,7 m/s (raffiche 1,8 m/s). Cielo molto coperto.
Mattina (06:00) — Temperatura intorno a 10,7°C, umidità 85% e pressione 1024 hPa. Ancora pioggia leggera prevista (0,43 mm/3h) e copertura nuvolosa completa. Vento molto debole a 1,2 m/s (raffiche 1,3 m/s).
Mezza mattinata (09:00) — Fase temporaneamente più asciutta: cielo coperto con bassa probabilità di pioggia (pop 5%). Temperatura in aumento a 13,6°C, umidità 73% e pressione 1024 hPa. Vento debole a 1,2 m/s.
Mezzogiorno (12:00) — Ritorno della pioggia leggera con probabilità elevata (pop 74%) e accumulo previsto di circa 0,89 mm/3h. Massima di giornata prevista attorno a 15,5°C, umidità 66% e pressione 1022 hPa. Vento da NE a 2,4 m/s; visibilità ridotta a ~8780 m.
Primo pomeriggio (15:00) — Periodo con maggiori precipitazioni del giorno: pioggia leggera ma più persistente, accumulo stimato 2,05 mm nelle tre ore (pop 100%). Temperatura 13,5°C, umidità 84% e pressione 1021 hPa. Vento moderatamente debole da NE a 3,2 m/s (raffiche 2,3 m/s).
Tardo pomeriggio (18:00) — Pioggia ancora probabile (pop 100%) con altri 0,77 mm/3h; temperatura in calo a 11,8°C, umidità 91% e pressione 1022 hPa. Vento molto debole a 1,1 m/s (raffiche 1,2 m/s). Cielo ancora molto nuvoloso.
Sera (21:00) — Condizioni più tranquille: cielo coperto, precipitazioni improbabili (pop 0). Temperatura intorno a 12,2°C, umidità 81% e pressione 1022 hPa. Vento da S a 2,8 m/s (raffiche 2,6 m/s).
Riepilogo del giorno
Giornata complessivamente variabile con piogge leggere intermittenti, più consistenti nel primo pomeriggio (accumulo massimo stimato ~2,05 mm/3h). Temperature miti, con massima intorno a 15,5°C e minime notturne prossime a 7,4°C. Venti generalmente deboli (1–3 m/s). Consiglio pratico: portare un ombrello durante gli spostamenti, specialmente tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio.