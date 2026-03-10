Altarimini

Rimini, 11 marzo 2026 — Piogge intermittenti e temperature miti: il bollettino orario

A Rimini l'11 marzo 2026 attese piogge intermittenti, temperature tra 7,4°C e 15,5°C e venti deboli. Dettaglio orario e consigli per la giornata.

A cura di Redazione
10 marzo 2026 15:00
Meteo
Domani a Rimini si profila una giornata con tempo variabile: fasi di pioggia leggera alternate a periodi prevalentemente nuvolosi, con temperature generalmente miti per la stagione. Segue il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Temperature intorno a 7,4°C, umidità 86% e pressione 1024 hPa. È prevista pioggia leggera con accumulo stimato di circa 0,38 mm nelle tre ore. Vento debole da SO a circa 1,4 m/s (raffiche fino a 1,3 m/s). Cieli molto nuvolosi (85%).

Prima mattina (03:00) — In lieve aumento la temperatura a 11,0°C, umidità 86% e pressione 1023 hPa. Forte probabilità di pioggia (pop 87%) con altri 0,65 mm nelle tre ore. Vento debole da ~249° a 1,7 m/s (raffiche 1,8 m/s). Cielo molto coperto.

Mattina (06:00) — Temperatura intorno a 10,7°C, umidità 85% e pressione 1024 hPa. Ancora pioggia leggera prevista (0,43 mm/3h) e copertura nuvolosa completa. Vento molto debole a 1,2 m/s (raffiche 1,3 m/s).

Mezza mattinata (09:00) — Fase temporaneamente più asciutta: cielo coperto con bassa probabilità di pioggia (pop 5%). Temperatura in aumento a 13,6°C, umidità 73% e pressione 1024 hPa. Vento debole a 1,2 m/s.

Mezzogiorno (12:00) — Ritorno della pioggia leggera con probabilità elevata (pop 74%) e accumulo previsto di circa 0,89 mm/3h. Massima di giornata prevista attorno a 15,5°C, umidità 66% e pressione 1022 hPa. Vento da NE a 2,4 m/s; visibilità ridotta a ~8780 m.

Primo pomeriggio (15:00) — Periodo con maggiori precipitazioni del giorno: pioggia leggera ma più persistente, accumulo stimato 2,05 mm nelle tre ore (pop 100%). Temperatura 13,5°C, umidità 84% e pressione 1021 hPa. Vento moderatamente debole da NE a 3,2 m/s (raffiche 2,3 m/s).

Tardo pomeriggio (18:00) — Pioggia ancora probabile (pop 100%) con altri 0,77 mm/3h; temperatura in calo a 11,8°C, umidità 91% e pressione 1022 hPa. Vento molto debole a 1,1 m/s (raffiche 1,2 m/s). Cielo ancora molto nuvoloso.

Sera (21:00) — Condizioni più tranquille: cielo coperto, precipitazioni improbabili (pop 0). Temperatura intorno a 12,2°C, umidità 81% e pressione 1022 hPa. Vento da S a 2,8 m/s (raffiche 2,6 m/s).

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente variabile con piogge leggere intermittenti, più consistenti nel primo pomeriggio (accumulo massimo stimato ~2,05 mm/3h). Temperature miti, con massima intorno a 15,5°C e minime notturne prossime a 7,4°C. Venti generalmente deboli (1–3 m/s). Consiglio pratico: portare un ombrello durante gli spostamenti, specialmente tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio.

Previsioni meteo 11 marzo 2026

00:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +7.4° (perc. +6.8°)
Precip. 0.38mm (prob. 96%)
Vento 1.4 O (max 1.3)
Umidità 86%
03:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +11.0° (perc. +10.5°)
Precip. 0.65mm (prob. 87%)
Vento 1.7 O (max 1.8)
Umidità 86%
06:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +10.7° (perc. +10.1°)
Precip. 0.43mm (prob. 81%)
Vento 1.2 O (max 1.3)
Umidità 85%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.6° (perc. +12.9°)
Precip. -
Vento 1.2 SE (max 1.3)
Umidità 73%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +15.5° (perc. +14.9°)
Precip. 0.89mm (prob. 74%)
Vento 2.4 NE (max 1.7)
Umidità 66%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.5° (perc. +13.1°)
Precip. 2.05mm (prob. 100%)
Vento 3.2 NE (max 2.3)
Umidità 84%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +11.8° (perc. +11.4°)
Precip. 0.77mm (prob. 100%)
Vento 1.1 SE (max 1.2)
Umidità 91%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +12.2° (perc. +11.5°)
Precip. -
Vento 2.8 S (max 2.6)
Umidità 81%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +11.6° (perc. +10.9°)
Precip. -
Vento 2.8 SO (max 3.0)
Umidità 83%
