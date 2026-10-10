Rimini, 11 ottobre 2026: cieli variabili e brevi piovaschi tra notte e mattina

A Rimini l'11 ottobre 2026 temperature miti, umidità elevata e qualche pioggia leggera: dettagli orari e consigli pratici.

L'autunno porta con sé giornate dai contrasti marcati: a Rimini per l'11 ottobre 2026 si prospetta una sequenza di ore con alternanza tra pioggia leggera e fasi più asciutte e soleggiate, il tutto con temperature generalmente miti e un'atmosfera relativamente umida. Di seguito il quadro orario e un riepilogo utile per organizzare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte comincerà con pioggia leggera: temperatura intorno a 17,3 °C, umidità alta (90%) e precipitazioni stimate in circa 0,25 mm nelle 3 ore. Probabilità di pioggia ~20%. Vento debole da ovest intorno a 2,2 m/s con raffiche fino a 3,9 m/s. Copertura nuvolosa molto elevata (97%). Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00) Situazione più stabile con nubi sparse e assenza di precipitazioni significative (0 mm). Temperatura sui 16,6 °C, umidità attorno al 90% e probabilità di pioggia bassa (~11%). Vento leggermente settentrionale-ovest a 2,5 m/s con raffiche fino a 4,4 m/s. Copertura nuvolosa ~79%.

Mattina (06:00) Al primo mattino è previsto un nuovo episodio di pioggia leggera con circa 0,17 mm nelle tre ore e probabilità di precipitazione ~22%. Temperatura sui 16,2 °C, umidità 91% e vento debole 2,4 m/s (raffiche fino a 4,1 m/s). Cieli per lo più sereni a tratti nuvolosi (copertura 21%).

Mezza mattinata (09:00) Tempo in miglioramento: poche nuvole, temperatura che risale a circa 18,9 °C con umidità in calo (71%). Nessuna precipitazione prevista (0 mm). Vento molto debole da nord-ovest, intorno a 1,4 m/s con raffiche fino a 4,8 m/s. Visibilità buona.

Mezzogiorno (12:00) Fase più variabile: c'è la possibilità di pioggia leggera con probabilità intorno al 33% e precipitazioni previste modeste (0,12 mm). Temperatura massima della giornata vicino a 21,4 °C, umidità 61% e pressione 1011 hPa. Vento debole da nord-est a 1,7 m/s con raffiche fino a 5,6 m/s. Copertura nuvolosa elevata (73%).

Primo pomeriggio (15:00) Cielo tendenzialmente coperto (cielo coperto), senza precipitazioni significative attese (0 mm). Temperatura intorno a 19,8 °C, umidità 64% e vento debole da est 2,1 m/s (raffiche fino a 5,0 m/s). Atmosfera più fresca rispetto a mezzogiorno.

Tardo pomeriggio (18:00) La serata inizierà con nubi sparse e temperatura sui 18,4 °C, umidità che risale al 80%. Precipitazioni poco probabili (0 mm). Vento debole variabile attorno a 1,5 m/s con raffiche più contenute. Copertura nuvolosa 58%.

Sera (21:00) La notte avrà nuovamente un cielo tendenzialmente coperto (cielo coperto), temperatura sui 16,4 °C e umidità alta (90%). Precipitazioni non previste (0 mm) ma condizioni umide. Vento molto debole da sud-ovest intorno a 1,2 m/s.

Riepilogo del giorno

Giornata di passaggio con temperature miti tra circa 16 °C e 21 °C, vento generalmente debole (1–3 m/s) e raffiche locali fino a 5–6 m/s. Si attendono brevi e deboli piovaschi nella notte, al primo mattino e attorno a mezzogiorno, per il resto fasi con cielo da parzialmente nuvoloso a coperto. L'umidità resterà elevata nelle ore serali e notturne; non sono previste precipitazioni significative o eventi estremi. Consiglio pratico: avere a portata di mano un leggero impermeabile nelle ore più umide e pianificare attività all'aperto preferibilmente nella tarda mattinata, quando è attesa la maggiore stabilità.