Rimini, 12 nuovi alberi donati dai cittadini: "Piano zero perdite: sostituita ogni pianta abbattuta"

Durante l'ultimo inverno sono state oltre 200 le nuove alberature messe a dimora nei viali cittadini

Si è svolta ieri (giovedì 2 aprile) la tradizionale cerimonia di consegna degli attestati ai protagonisti di "Regala un albero alla tua città", l'iniziativa avviata dal Comune di Rimini tra il 2018 e il 2019 per coinvolgere privati, condomini e associazioni del territorio nell'ampliamento del patrimonio boschivo urbano.

L'appuntamento si è tenuto simbolicamente al Parco Giovanni Paolo II (ex Cava), l'area verde che più di ogni altra ha beneficiato delle piantumazioni promosse dall'iniziativa, grazie in particolare al contributo dell'Associazione sportiva Uisp.

Nell'ultimo anno sono stati 12 i nuovi alberi donati dai cittadini attraverso il progetto, portando il bilancio complessivo dell'iniziativa a quota 160 esemplari messi a dimora dall'avvio del programma.

"L'impegno dei privati si affianca a un piano massiccio di interventi dell’Amministrazione comunale, animato da un obiettivo preciso: zero perdite. Per ogni pianta abbattuta per malattie o problemi di stabilità, il Comune procede alla sostituzione immediata ove possibile", spiegano da palazzo Garampi.

Durante l'ultimo inverno sono state oltre 200 le nuove alberature messe a dimora nei viali cittadini. Gli interventi hanno interessato alcune delle arterie principali del tessuto urbano: da Viale Principe Amedeo a Via Del Fante, passando per Via Crispi, Via Doria e Viale Pallotta. Si stanno inoltre concludendo gli interventi per la messa a dimora di 185 nuove piante nelle rotatorie della statale 16 e nelle zone limitrofe. Parallelamente, sono state avviate le attività nelle aree di riforestazione urbana: un progetto, finanziato da Società Autostrade, che interesserà 8 aree del territorio per circa 9 ettari di piantine forestali. L'obiettivo è "mitigare l'impatto del traffico e migliorare la qualità dell'aria per i cittadini residenti nelle zone più esposte".

Insieme alle nuove piantumazioni, partiranno nei prossimi giorni i lavori di manutenzione straordinaria delle aree verdi nel territorio comunale. In particolare sono previste le riqualificazioni delle aree gioco con l'installazione di nuove strutture in Via Avanzolini, al Parco XXV Aprile, in Via San Leo (Padulli) e al parco Peter Pan (Gaiofana). Quattro interventi distribuiti sul territorio per garantire ai bambini e alle famiglie spazi gioco sicuri, moderni e integrati nel verde urbano.

È infine in programma la realizzazione di una nuova area sgambamento cani in Via Rimembranze.