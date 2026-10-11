Rimini, 12 ottobre 2026 — Piogge al mattino e miglioramento in serata

A Rimini il 12 ottobre 2026 si attende un passaggio piovoso soprattutto tra mattino e mezzogiorno, con schiarite verso la sera. Dettagli ora per ora.

Domani a Rimini il tempo presenterà un passaggio perturbato con piogge più organizzate nella prima parte della giornata e una tendenza al miglioramento nelle ore serali. Di seguito il dettaglio orario per prepararsi al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto, temperatura 17.4 °C. Umidità intorno all'82% e pressione sui 1012 hPa. Vento debole da sud-ovest a circa 0.8 m/s con raffiche fino a 1.4 m/s. Probabilità di precipitazioni molto bassa (2%); condizioni generalmente stabili ma nuvolose.

Prima mattina (03:00) — pioggia leggera, temperatura 16.8 °C. Umidità elevata (87%), pressione 1012 hPa. Pioggia stimata ~0.3 mm nelle 3 ore; probabilità di precipitazione circa 65%. Vento molto debole (~1.0 m/s) da sud-sudovest. Visibilità buona (10 km).

Mattina (06:00) — pioggia leggera, temperatura 15.6 °C. Umidità molto alta (94%) e punto di rugiada vicino ai 13.9 °C, pressione 1014 hPa. Accumulato previsto ~1.7 mm nelle 3 ore; probabilità di precipitazione ~47%. Vento debole da sud-ovest a ~1.8 m/s con raffiche fino a 4.1 m/s.

Mezza mattinata (09:00) — pioggia moderata, temperatura 17.8 °C. Umidità al 89%, pressione 1016 hPa. Pioggia più sostenuta con ~5.8 mm nelle 3 ore e probabilità di precipitazione molto alta (~96%). Vento moderato da nord-ovest a ~2.3 m/s con raffiche fino a 5.7 m/s. Visibilità ridotta a circa 2,3 km durante i rovesci.

Mezzogiorno (12:00) — pioggia moderata, temperatura 16.1 °C. Umidità 87% e pressione 1017 hPa. Altro episodio piovoso con ~4.5 mm nelle 3 ore e probabilità di precipitazione ~92%. Vento variabile da nord-est intorno a 3.4 m/s con raffiche fino a 6.8 m/s. Visibilità ridotta a circa 5,1 km durante le precipitazioni.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera e prime schiarite, temperatura 16.7 °C. Umidità in calo al 68% e pressione 1018 hPa. Pioggia residua ~0.4 mm nelle 3 ore, probabilità di precipitazione ~47%. Vento da nord a ~3.3 m/s con raffiche fino a 7.1 m/s. Nuvolosità in diminuzione (circa 27%).

Tardo pomeriggio (18:00) — pioggia leggera residua, temperatura 15.4 °C. Umidità 77%, pressione 1020 hPa. Pioggia residua molto contenuta ~0.3 mm; probabilità di precipitazione bassa (~20%). Vento da nord-est a ~2.8 m/s con raffiche fino a 5.2 m/s. Cieli in prevalenza poco nuvolosi (14%).

Sera (21:00) — cielo sereno, temperatura 14.0 °C. Umidità 71% e pressione 1022 hPa. Nessuna precipitazione prevista (0 mm, probabilità 0%). Vento leggero da nord a ~2.7 m/s con raffiche fino a 4.9 m/s. Condizioni limpide e stabile per la notte.

Riepilogo del giorno

Il 12 ottobre 2026 a Rimini inizierà con cieli coperti e un passaggio di pioggia, che raggiungerà il massimo di intensità tra le 09:00 e le 12:00 (pioggia moderata, accumuli maggiori). Dal primo pomeriggio è atteso un progressivo miglioramento con schiarite e tempo stabilizzante in serata. Temperature stazionarie intorno ai 15–18 °C; venti generalmente deboli/moderati con qualche raffica durante il peggioramento. Portare un ombrello per la mattinata e valutare eventuali rallentamenti dovuti alla ridotta visibilità nei momenti di pioggia più intensa.