Rimini, 12 settembre 2026: nottata di rovesci poi schiarite e pomeriggio caldo

A Rimini il 12 settembre 2026 inizia con piogge notturne e prime ore mattutine, poi rapido miglioramento e massime intorno a 25°C con venti deboli.

La giornata di domani a Rimini si aprirà con instabilità nella notte e nelle prime ore del mattino, ma è atteso un netto miglioramento entro la tarda mattinata. Seguirà un pomeriggio più soleggiato e caldo rispetto alle ore iniziali: dettagli e consigli nelle prossime righe.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): In avvio di giornata è prevista pioggia leggera con accumulo intorno a 0,1 mm nelle tre ore. Temperatura sui 20,2 °C, umidità al 76%, pressione 1020 hPa. Vento debole da 226° (circa S-SO) a 1,4 m/s con raffiche fino a 1,2 m/s. Visibilità 10.000 m.

Prima mattina (03:00): Rovesci più consistenti, probabilità di precipitazione elevata (circa 100%) e precipitazione stimata 2,77 mm nelle tre ore. Temperatura in lieve calo a 19,3 °C, umidità alta (84%). Vento molto debole da 318° (NO) a 1,4 m/s. Condizioni umide: attenzione alle superfici bagnate.

Mattina (06:00): Ancora pioggia moderata nelle primissime ore con accumulo stimato 3,10 mm; poi la tendenza è al miglioramento. Temperatura 19,5 °C, umidità 86%, pressione 1021 hPa. Vento da 280° (Ovest) a 1,3 m/s. Visibilità 10.000 m.

Mezza mattinata (09:00): Le precipitazioni cessano e subentrano nubi sparse (copertura ~61%). Temperatura in risalita a 22,6 °C, umidità 76%. Vento leggermente più sostenuto da 300° (ONO) a 3,7 m/s con raffiche fino a 3,3 m/s. Cielo che tende ad aprirsi.

Mezzogiorno (12:00): Mattinata che evolve verso condizioni più stabili: nubi sparse e ampie schiarite. Massima momentanea prevista a 25,2 °C, umidità in calo al 59%, pressione 1021 hPa. Vento debole da 358° (N) a 3,3 m/s. Ideale per attività all'aperto nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00): Condizioni generalmente serene con cielo sereno segnalato e temperatura intorno a 24,6 °C. Umidità 54%, vento debole da 64° (ENE) a 2,5 m/s. Giornata complessivamente gradevole e asciutta.

Tardo pomeriggio (18:00): Permanenza del cielo sereno, temperatura in lieve calo a 21,9 °C, umidità 56%. Vento molto debole da 208° (SSO) a 0,6 m/s. Serata che si annuncia tranquilla e piacevole.

Sera (21:00): Cielo sereno anche in serata con temperatura attesa intorno a 20,6 °C, umidità 64% e pressione 1022 hPa. Vento debole da 251° (OSO) a 1,6 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Riepilogo del giorno

Nottata e prime ore della mattina con precipitazioni da deboli a moderate (totali locali fino a ~6 mm nelle prime 6-9 ore), poi rapido miglioramento e ampie schiarite. Massime gradevoli intorno a 25 °C, venti generalmente deboli e condizioni in prevalenza asciutte dal mezzogiorno in poi. Consigliato portare un ombrello per la mattina; pomeriggio adatto ad attività all'aperto.