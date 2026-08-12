Rimini, 13 agosto 2026: giornata estiva e soleggiata con punte fino a 35°C

Previsioni per Rimini — 13 agosto 2026: cielo sereno, caldo secco e brezze leggere; dettagli orari e consigli per la giornata.

La giornata di giovedì 13 agosto 2026 a Rimini si annuncia prevalentemente soleggiata e calda. Nessuna precipitazione significativa è attesa: sarà una classica giornata estiva con bassa umidità e ventilazione debole-moderata. Nei paragrafi seguenti troverete il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizioni: cielo sereno . Visibilità buona (10 km).

. Visibilità buona (10 km). Temperatura: 26.3 °C (feels like 26.3 °C).

Umidità: 59% — punto di rugiada 16.6 °C.

Vento: circa 2.1 m/s da 288° (WNW), raffiche fino a 2.6 m/s.

Pressione: 1020 hPa.

Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Prima mattina (03:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 24.9 °C (feels like 25.0 °C).

Umidità: 63% — punto di rugiada 16.7 °C.

Vento: circa 2.5 m/s da 276° (Ovest), raffiche fino a 2.9 m/s.

Pressione: 1020 hPa.

Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Mattina (06:00)

Condizioni: cielo sereno con lieve velatura (1% nuvolosità).

con lieve velatura (1% nuvolosità). Temperatura: 26.4 °C (feels like 26.4 °C).

Umidità: 57% — punto di rugiada 16.9 °C.

Vento: circa 2.2 m/s da 298° (WNW), raffiche fino a 2.3 m/s.

Pressione: 1020 hPa.

Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Mezza mattinata (09:00)

Condizioni: cielo sereno . Sole già intenso.

. Sole già intenso. Temperatura: 31.4 °C (feels like 31.3 °C).

Umidità: 39% — punto di rugiada 14.2 °C.

Vento: circa 3.8 m/s da 35° (NNE), raffiche fino a 3.9 m/s.

Pressione: 1020 hPa.

Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Mezzogiorno (12:00)

Condizioni: cielo sereno e soleggiamento pieno.

e soleggiamento pieno. Temperatura: 32.9 °C (feels like 32.4 °C).

Umidità: 33% — punto di rugiada 11.7 °C.

Vento: circa 3.7 m/s da 68° (ENE), raffiche fino a 4.5 m/s.

Pressione: 1020 hPa.

Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Primo pomeriggio (15:00)

Condizioni: cielo sereno . Massima termica della giornata.

. Massima termica della giornata. Temperatura: 35.1 °C (feels like 34.8 °C).

Umidità: 30% — punto di rugiada 10.1 °C.

Vento: debole, circa 2.5 m/s da 98° (Est), raffiche fino a 3.3 m/s.

Pressione: 1019 hPa.

Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 33.3 °C (feels like 33.5 °C).

Umidità: 37% — punto di rugiada 11.5 °C.

Vento: molto debole, circa 1.7 m/s da 148° (SSE), raffiche fino a 1.5 m/s.

Pressione: 1018 hPa.

Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Sera (21:00)

Condizioni: cielo sereno con temperatura che gradualmente scende.

con temperatura che gradualmente scende. Temperatura: 27.6 °C (feels like 27.4 °C).

Umidità: 40% — punto di rugiada 11.4 °C.

Vento: molto debole, circa 1.4 m/s da 210° (SSW), raffiche fino a 1.3 m/s.

Pressione: 1019 hPa.

Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Riepilogo del giorno

Rimini vivrà una giornata tipicamente estiva: cielo sereno, nessuna precipitazione prevista e temperature in aumento fino a punte di circa 35 °C nel primo pomeriggio. Umidità relativamente bassa e ventilazione debole-moderata renderanno il caldo secco. Consigli: bere regolarmente, proteggersi dal sole nelle ore centrali (11:00–16:00) e prestare attenzione a esercizio fisico all'aperto durante il picco termico.