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Rimini, 13 agosto 2026: giornata estiva e soleggiata con punte fino a 35°C

Previsioni per Rimini — 13 agosto 2026: cielo sereno, caldo secco e brezze leggere; dettagli orari e consigli per la giornata.

A cura di Redazione
12 agosto 2026 15:00
Rimini, 13 agosto 2026: giornata estiva e soleggiata con punte fino a 35°C -
Meteo
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La giornata di giovedì 13 agosto 2026 a Rimini si annuncia prevalentemente soleggiata e calda. Nessuna precipitazione significativa è attesa: sarà una classica giornata estiva con bassa umidità e ventilazione debole-moderata. Nei paragrafi seguenti troverete il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizioni: cielo sereno. Visibilità buona (10 km).
  • Temperatura: 26.3 °C (feels like 26.3 °C).
  • Umidità: 59% — punto di rugiada 16.6 °C.
  • Vento: circa 2.1 m/s da 288° (WNW), raffiche fino a 2.6 m/s.
  • Pressione: 1020 hPa.
  • Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Prima mattina (03:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 24.9 °C (feels like 25.0 °C).
  • Umidità: 63% — punto di rugiada 16.7 °C.
  • Vento: circa 2.5 m/s da 276° (Ovest), raffiche fino a 2.9 m/s.
  • Pressione: 1020 hPa.
  • Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Mattina (06:00)

  • Condizioni: cielo sereno con lieve velatura (1% nuvolosità).
  • Temperatura: 26.4 °C (feels like 26.4 °C).
  • Umidità: 57% — punto di rugiada 16.9 °C.
  • Vento: circa 2.2 m/s da 298° (WNW), raffiche fino a 2.3 m/s.
  • Pressione: 1020 hPa.
  • Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizioni: cielo sereno. Sole già intenso.
  • Temperatura: 31.4 °C (feels like 31.3 °C).
  • Umidità: 39% — punto di rugiada 14.2 °C.
  • Vento: circa 3.8 m/s da 35° (NNE), raffiche fino a 3.9 m/s.
  • Pressione: 1020 hPa.
  • Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizioni: cielo sereno e soleggiamento pieno.
  • Temperatura: 32.9 °C (feels like 32.4 °C).
  • Umidità: 33% — punto di rugiada 11.7 °C.
  • Vento: circa 3.7 m/s da 68° (ENE), raffiche fino a 4.5 m/s.
  • Pressione: 1020 hPa.
  • Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizioni: cielo sereno. Massima termica della giornata.
  • Temperatura: 35.1 °C (feels like 34.8 °C).
  • Umidità: 30% — punto di rugiada 10.1 °C.
  • Vento: debole, circa 2.5 m/s da 98° (Est), raffiche fino a 3.3 m/s.
  • Pressione: 1019 hPa.
  • Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 33.3 °C (feels like 33.5 °C).
  • Umidità: 37% — punto di rugiada 11.5 °C.
  • Vento: molto debole, circa 1.7 m/s da 148° (SSE), raffiche fino a 1.5 m/s.
  • Pressione: 1018 hPa.
  • Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Sera (21:00)

  • Condizioni: cielo sereno con temperatura che gradualmente scende.
  • Temperatura: 27.6 °C (feels like 27.4 °C).
  • Umidità: 40% — punto di rugiada 11.4 °C.
  • Vento: molto debole, circa 1.4 m/s da 210° (SSW), raffiche fino a 1.3 m/s.
  • Pressione: 1019 hPa.
  • Precipitazioni: assenti (pop 0%).

Riepilogo del giorno

Rimini vivrà una giornata tipicamente estiva: cielo sereno, nessuna precipitazione prevista e temperature in aumento fino a punte di circa 35 °C nel primo pomeriggio. Umidità relativamente bassa e ventilazione debole-moderata renderanno il caldo secco. Consigli: bere regolarmente, proteggersi dal sole nelle ore centrali (11:00–16:00) e prestare attenzione a esercizio fisico all'aperto durante il picco termico.

Previsioni meteo 13 agosto 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.3° (perc. +26.3°)
Precip. -
Vento 2.1 O (max 2.6)
Umidità 59%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.9° (perc. +25.0°)
Precip. -
Vento 2.5 O (max 2.9)
Umidità 63%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.4° (perc. +26.4°)
Precip. -
Vento 2.2 NO (max 2.3)
Umidità 57%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.4° (perc. +31.3°)
Precip. -
Vento 3.8 NE (max 3.9)
Umidità 39%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +32.9° (perc. +32.4°)
Precip. -
Vento 3.7 E (max 4.5)
Umidità 33%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +35.1° (perc. +34.8°)
Precip. -
Vento 2.5 E (max 3.3)
Umidità 30%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +33.3° (perc. +33.5°)
Precip. -
Vento 1.7 SE (max 1.5)
Umidità 37%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.6° (perc. +27.4°)
Precip. -
Vento 1.4 SO (max 1.3)
Umidità 40%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.4° (perc. +26.4°)
Precip. -
Vento 2.3 O (max 2.0)
Umidità 41%
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