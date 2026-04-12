Rimini, 13 aprile 2026 — Meteo: nubi e piovaschi alternati durante la giornata

A Rimini il 13 aprile 2026: giornata prevalentemente nuvolosa con piovaschi intermittenti e temperature intorno a 14–16°C. Dettagli orari.

La giornata meteorologica a Rimini per il 13 aprile 2026 mostra una sequenza di nubi e piovaschi leggeri, con temperature miti ma umidità elevata. Di seguito il quadro orario per chi deve programmare spostamenti o attività all'aperto: pochi tratti asciutti, attenzione ai rovesci notturni e serali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): pioggia leggera attiva con accumulo significativo nella finestra notturna (circa 2,8 mm). Temperatura intorno a 15 °C, umidità molto alta (98%) e pressione sui 1009 hPa. Vento da est a circa 3,4 m/s con raffiche fino a 6,2 m/s. Visibilità ridotta a circa 6,2 km.

Prima mattina (03:00): cielo coperto ma senza precipitazioni rilevanti previste in questa ora. Temperatura 14,6 °C, umidità 95% e pressione in leggero calo a 1007 hPa. Vento ESE attorno a 4,0 m/s con raffiche intorno a 8,0 m/s.

Mattina (06:00): Persistono cielo molto nuvoloso e condizioni fresche: 14,5 °C e umidità 92%. Pressione 1006 hPa. Vento ESE moderato, circa 4,6 m/s, con raffiche che possono raggiungere 9,3 m/s.

Mezza mattinata (09:00): Ancora cielo coperto; lieve aumento della temperatura a 15,5 °C e umidità in calo al 87%. Vento più sostenuto da ESE intorno a 6,0 m/s con raffiche fino a 9,9 m/s. Nessun piovasco significativo atteso in questa fascia.

Mezzogiorno (12:00): Possibili brevi piovaschi (accumulo previsto circa 0,13 mm). Massima diurna attorno a 16,2 °C, umidità 80% e pressione sui 1005 hPa. Vento ESE intorno a 6,4 m/s con raffiche fino a ~7,9 m/s.

Primo pomeriggio (15:00): cielo coperto con temperature ancora sui 16,1 °C e umidità attorno all'81%. Vento in attenuazione a circa 4,1 m/s, raffiche fino a 5,2 m/s. Condizioni relativamente stabili ma con nuvolosità persistente.

Tardo pomeriggio (18:00): Ritorno di pioggia leggera con accumulo stimato intorno a 0,5 mm nelle tre ore. Temperatura scende a circa 14,8 °C, umidità 90% e pressione 1006 hPa. Il vento ruota a ovest/OSO e si indebolisce molto (circa 1,7 m/s, raffiche intorno a 2,2 m/s).

Sera (21:00): pioggia leggera ancora possibile, accumulo intorno a 0,8 mm nel periodo. Temperatura sui 14,2 °C, umidità alta al 95% e pressione stabilmente intorno a 1007 hPa. Vento molto debole da nord-ovest attorno a 1,2 m/s.

Riepilogo del giorno

Rimini vedrà il 13 aprile 2026 una giornata prevalentemente nuvolosa con piovaschi intermittenti, più incisivi nella notte e in serata. Temperature miti tra circa 14 °C e 16 °C, umidità elevata e vento generalmente moderato nella prima parte della giornata, in indebolimento al tardo pomeriggio e sera. Consigli: portare un ombrello per gli spostamenti serali e prestare attenzione alla visibilità ridotta nelle ore più piovose.