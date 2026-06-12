Rimini, 13 giugno 2026: giornata calda e prevalentemente soleggiata con leggere nubi
Previsioni per Rimini — 13 giugno 2026: tempo stabile, temperature fino a ~28°C, venti deboli e nessuna precipitazione prevista. Scopri i dettagli orari.
La giornata del 13 giugno 2026 a Rimini si presenta stabile e in prevalenza asciutta: cielo sereno o con poche nubi, temperature estive e venti deboli. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la propria giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione principale: cielo sereno.
- Temperatura: 20,3 °C (feels like 19,7 °C).
- Umidità 50%, pressione 1022 hPa.
- Vento debole da S (190°) a 1,3 m/s, raffiche fino a 1,3 m/s.
- Probabilità di precipitazione 0% — nessuna pioggia prevista, visibilità 10 km.
Prima mattina (03:00)
- Condizione principale: cielo sereno.
- Temperatura: 20,4 °C (feels like 19,7 °C).
- Umidità 47%, pressione 1022 hPa.
- Vento molto debole da S-SO (204°) intorno a 1,8 m/s, raffiche fino a 1,6 m/s.
- Precipitazioni assenti, visibilità 10 km.
Mattina (06:00)
- Condizione principale: cielo sereno.
- Temperatura: 23,1 °C (feels like 22,5 °C).
- Umidità 39%, pressione 1022 hPa.
- Vento molto debole generalmente da S (183°) ~0,8 m/s, raffiche contenute.
- Cieli limpidi e tempo asciutto, visibilità 10 km.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione principale: nubi sparse.
- Temperatura: 27,5 °C (feels like 27,1 °C).
- Umidità 37%, pressione 1022 hPa.
- Vento debole da ENE (70°) a circa 2,8 m/s, raffiche fino a 1,9 m/s.
- Cielo parzialmente velato da nubi alte/mediate, nessuna pioggia prevista.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione principale: nubi sparse.
- Temperatura: 27,5 °C (feels like 27,6 °C).
- Umidità 46%, pressione 1021 hPa.
- Vento debole-moderato da ENE (74°) intorno a 4,3 m/s, raffiche fino a 3,6 m/s.
- Tempo asciutto e ventilazione leggermente più percepibile, visibilità 10 km.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione principale: poche nuvole, clima più caldo.
- Temperatura massima: 28,4 °C (feels like 29,2 °C).
- Umidità 53%, pressione 1019 hPa.
- Vento da E (93°) a circa 4,6 m/s, con raffiche fino a 4,5 m/s.
- Giornata soleggiata con qualche addensamento, nessuna precipitazione attesa.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione principale: cielo sereno.
- Temperatura: 26,3 °C (feels like 26,3 °C).
- Umidità 62%, pressione 1018 hPa.
- Vento da SE (127°) intorno a 4,1 m/s, raffiche fino a 5,4 m/s.
- Tra le ore tarde del pomeriggio il clima resta piacevole; tempo asciutto.
Sera (21:00)
- Condizione principale: nubi sparse.
- Temperatura: 24,0 °C (feels like 24,2 °C).
- Umidità 66%, pressione 1018 hPa.
- Vento debole da SSE (157°) a circa 2,9 m/s, raffiche intorno a 3,4 m/s.
- Sereno a tratti con alcune nubi, nessuna pioggia prevista, visibilità buona.
Riepilogo del giorno
Giornata stabile e prevalentemente soleggiata a Rimini il 13 giugno 2026, con temperature minime notturne attorno ai 20 °C e massime pomeridiane intorno a 28 °C. Venti generalmente deboli, leggermente più sostenuti tra mezzogiorno e il primo pomeriggio; pressione elevata e probabilità di precipitazioni pari a 0%. Condizioni ideali per attività all'aperto, mantenendo idratazione nelle ore più calde.