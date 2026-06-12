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Rimini, 13 giugno 2026: giornata calda e prevalentemente soleggiata con leggere nubi

Previsioni per Rimini — 13 giugno 2026: tempo stabile, temperature fino a ~28°C, venti deboli e nessuna precipitazione prevista. Scopri i dettagli orari.

A cura di Redazione
12 giugno 2026 15:00
Rimini, 13 giugno 2026: giornata calda e prevalentemente soleggiata con leggere nubi -
Meteo
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La giornata del 13 giugno 2026 a Rimini si presenta stabile e in prevalenza asciutta: cielo sereno o con poche nubi, temperature estive e venti deboli. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la propria giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 20,3 °C (feels like 19,7 °C).
  • Umidità 50%, pressione 1022 hPa.
  • Vento debole da S (190°) a 1,3 m/s, raffiche fino a 1,3 m/s.
  • Probabilità di precipitazione 0% — nessuna pioggia prevista, visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 20,4 °C (feels like 19,7 °C).
  • Umidità 47%, pressione 1022 hPa.
  • Vento molto debole da S-SO (204°) intorno a 1,8 m/s, raffiche fino a 1,6 m/s.
  • Precipitazioni assenti, visibilità 10 km.

Mattina (06:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 23,1 °C (feels like 22,5 °C).
  • Umidità 39%, pressione 1022 hPa.
  • Vento molto debole generalmente da S (183°) ~0,8 m/s, raffiche contenute.
  • Cieli limpidi e tempo asciutto, visibilità 10 km.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione principale: nubi sparse.
  • Temperatura: 27,5 °C (feels like 27,1 °C).
  • Umidità 37%, pressione 1022 hPa.
  • Vento debole da ENE (70°) a circa 2,8 m/s, raffiche fino a 1,9 m/s.
  • Cielo parzialmente velato da nubi alte/mediate, nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione principale: nubi sparse.
  • Temperatura: 27,5 °C (feels like 27,6 °C).
  • Umidità 46%, pressione 1021 hPa.
  • Vento debole-moderato da ENE (74°) intorno a 4,3 m/s, raffiche fino a 3,6 m/s.
  • Tempo asciutto e ventilazione leggermente più percepibile, visibilità 10 km.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione principale: poche nuvole, clima più caldo.
  • Temperatura massima: 28,4 °C (feels like 29,2 °C).
  • Umidità 53%, pressione 1019 hPa.
  • Vento da E (93°) a circa 4,6 m/s, con raffiche fino a 4,5 m/s.
  • Giornata soleggiata con qualche addensamento, nessuna precipitazione attesa.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 26,3 °C (feels like 26,3 °C).
  • Umidità 62%, pressione 1018 hPa.
  • Vento da SE (127°) intorno a 4,1 m/s, raffiche fino a 5,4 m/s.
  • Tra le ore tarde del pomeriggio il clima resta piacevole; tempo asciutto.

Sera (21:00)

  • Condizione principale: nubi sparse.
  • Temperatura: 24,0 °C (feels like 24,2 °C).
  • Umidità 66%, pressione 1018 hPa.
  • Vento debole da SSE (157°) a circa 2,9 m/s, raffiche intorno a 3,4 m/s.
  • Sereno a tratti con alcune nubi, nessuna pioggia prevista, visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e prevalentemente soleggiata a Rimini il 13 giugno 2026, con temperature minime notturne attorno ai 20 °C e massime pomeridiane intorno a 28 °C. Venti generalmente deboli, leggermente più sostenuti tra mezzogiorno e il primo pomeriggio; pressione elevata e probabilità di precipitazioni pari a 0%. Condizioni ideali per attività all'aperto, mantenendo idratazione nelle ore più calde.

Previsioni meteo 13 giugno 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.3° (perc. +19.7°)
Precip. -
Vento 1.3 S (max 1.3)
Umidità 50%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.4° (perc. +19.7°)
Precip. -
Vento 1.8 SO (max 1.6)
Umidità 47%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.1° (perc. +22.5°)
Precip. -
Vento 0.8 S (max 1.1)
Umidità 39%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +27.5° (perc. +27.1°)
Precip. -
Vento 2.8 E (max 1.9)
Umidità 37%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +27.5° (perc. +27.6°)
Precip. -
Vento 4.3 E (max 3.6)
Umidità 46%
15:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +28.4° (perc. +29.2°)
Precip. -
Vento 4.6 E (max 4.5)
Umidità 53%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.3° (perc. +26.3°)
Precip. -
Vento 4.1 SE (max 5.4)
Umidità 62%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +24.0° (perc. +24.2°)
Precip. -
Vento 2.9 SE (max 3.4)
Umidità 66%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +23.5° (perc. +23.6°)
Precip. -
Vento 2.0 SO (max 1.9)
Umidità 64%
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