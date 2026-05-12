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Rimini, 13 maggio 2026: previsioni meteo — piogge leggere e temperature fresche

A Rimini il 13 maggio 2026 attese piogge leggere soprattutto nella prima parte della giornata; venti deboli e temperature tra 11°C e 17°C.

A cura di Redazione
12 maggio 2026 15:00
Rimini, 13 maggio 2026: previsioni meteo — piogge leggere e temperature fresche -
Meteo
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La giornata meteorologica del 13 maggio 2026 a Rimini si presenta con variabilità e piogge prevalentemente leggere. Seguiremo l'evoluzione dalle ore notturne fino alla sera: i fenomeni saranno concentrati nelle prime ore e intorno a mezzogiorno, con successivo miglioramento e cieli ancora molto nuvolosi.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): pioggia leggera, accumulo stimato 1.52 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 12.6°C, umidità alta (91%) e pressione 1010 hPa. Vento debole da ESE a circa 2.8 m/s con raffiche fino a 3.8 m/s. Cielo molto nuvoloso (91% di copertura).

Prima mattina (03:00): Residui rovesci con probabilità di precipitazione circa 51% e pioggia prevista 0.36 mm. Temperatura in lieve calo a 11.6°C, umidità 91% e vento da SE a 3.3 m/s (raffiche fino a 4.1 m/s). Cieli ancora nuvolosi (72%).

Mattina (06:00): Piogge deboli più intermittenti, probabilità di precipitazione 20% e accumulo atteso 0.11 mm. Temperatura in ripresa a 13.7°C, umidità 84% e vento da SE intorno a 3.9 m/s (raffiche fino a 5.0 m/s). Nuvolosità in diminuzione (45%).

Mezza mattinata (09:00): Nuovo passaggio di pioggia leggera con alta probabilità (95%) e precipitazione stimata 1.14 mm nelle tre ore. Massima termica del giorno attesa in questa fascia: 16.6°C. Vento debole da E con intensità intorno a 3.8 m/s. Cielo generalmente nuvoloso (79%).

Mezzogiorno (12:00): Pioggia leggera persistente, probabilità 100%, precipitazione prevista 1.17 mm. Temperatura scende a 14.2°C, umidità 82% e pressione 1008 hPa. Vento ruota da NW (323°) ma resta debole (2.4 m/s). Cielo coperto (90%).

Primo pomeriggio (15:00): Condizioni più stabili ma ancora cielo coperto con possibili residui piovaschi (accumulo previsto 0.18 mm, probabilità 20%). Temperatura intorno a 12.6°C, vento molto debole da W-NW a 2.7 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00): Cielo ancora coperto, senza precipitazioni rilevate nelle tre ore successive (pop 0). Temperatura 13.0°C, venti quasi assenti (0.8 m/s) e umidità elevata (85%). Visibilità buona (10 km).

Sera (21:00): Parziale miglioramento con nubi sparse e assenza di pioggia (pop 0). Temperatura fresca attorno a 11.5°C, umidità 88% e vento molto debole (0.9 m/s). Possibili schiarite notturne.

Riepilogo del giorno

Sintesi: giornata complessivamente molto nuvolosa a Rimini, con piogge leggere concentrate tra la notte, la mattina e il mezzogiorno. Temperature comprese tra circa 11.5°C e 16.6°C; venti generalmente deboli (sottoposti a lievi rotazioni di direzione). Consiglio pratico: tenere a portata di mano un ombrello nelle ore mattutine e a mezzogiorno, attese precipitazioni leggere ma diffuse.

Previsioni meteo 13 maggio 2026

00:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.6° (perc. +12.3°)
Precip. 1.52mm (prob. 100%)
Vento 2.8 E (max 3.8)
Umidità 91%
03:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +11.6° (perc. +11.2°)
Precip. 0.36mm (prob. 51%)
Vento 3.3 SE (max 4.1)
Umidità 91%
06:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.7° (perc. +13.3°)
Precip. 0.11mm (prob. 20%)
Vento 3.9 SE (max 5.0)
Umidità 84%
09:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +16.6° (perc. +16.3°)
Precip. 1.14mm (prob. 95%)
Vento 3.8 E (max 2.9)
Umidità 75%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.2° (perc. +13.8°)
Precip. 1.17mm (prob. 100%)
Vento 2.4 NO (max 2.9)
Umidità 82%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.6° (perc. +12.2°)
Precip. 0.18mm (prob. 20%)
Vento 2.7 O (max 2.4)
Umidità 86%
18:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.0° (perc. +12.6°)
Precip. -
Vento 0.8 O (max 1.2)
Umidità 85%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +11.5° (perc. +11.0°)
Precip. -
Vento 0.9 O (max 1.1)
Umidità 88%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +11.9° (perc. +11.3°)
Precip. -
Vento 0.9 S (max 0.9)
Umidità 86%
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